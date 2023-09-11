Президент федерации футбола Испании подал в отставку после скандала с поцелуем

Луис Рубиалес подал заявление об отставке с поста президента Королевской испанской футбольной федерации. Он также покинул пост вице-президента UEFA. Главу федерации ранее временно отстранили от множества должностей за поцелуй в губы футболистки во время награждения женской сборной Испании после победы в финале чемпионата мира.

Господин Рубиалес написал в соцсети X, что уведомил об отставке исполняющего обязанности президента испанской федерации Педро Роче. «Я не хочу, чтобы испанский футбол пострадал от всей этой непропорциональной кампании, и, прежде всего, я принимаю это решение после того, как убедился, что мой уход будет способствовать стабильности»,— написал господин Рубиалес.

Теперь уже бывший президент испанской федерации заявил, что сделает все, чтобы «правда восторжествовала». Он поблагодарил свою семью и других людей за поддержку в это время.

В августе женская сборная Испании выиграла команду Англии со счетом 1:0 в финале чемпионата мира. Во время награждения Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана команды — 33-летнюю футболистку Дженнифер Эрмосо. После этого футболистка заявила, что ей не понравились действия Луиса Рубиалеса. Прокуратура Мадрида проводит расследование по подозрению в сексуальном насилии.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Фол последнего поцелуя».

Леонид Уварчев