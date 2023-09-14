Новостройки пошли под ремонт

Рост ввода многоквартирного жилья, переход застройщиков к строительству объектов без отделки и стабилизация потребительских настроений привели к увеличению спроса на услуги мастеров по ремонту более чем на 70% за год. Тенденция ярче проявляется в Москве, регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала. Услуги специалистов за год подорожали на 15–20%, и найти квалифицированные бригады непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Спрос на ремонтные услуги в России за это лето вырос на 71% год к году, посчитали в «Авито Услугах». Данные включают поиск мастеров и бригад для ремонта новостроек и вторичного жилья. Согласно «Профи», по итогам лета спрос на специалистов по комплексному ремонту вырос на 76% год к году, по возведению стен и перегородок — на 57%, маляров и штукатуров — на 56%, плиточников и укладчиков полов — на 51%, установке отопительных систем — на 46%. Во «ВсеИнструменты.ру» сообщили, что спрос на стройматериалы среди частных лиц в августе вырос на 40% год к году, на отделочные — на 62%. Лето можно считать показательным периодом: традиционно на теплое время года в России приходится основной период строительных работ.

Руководитель категории «ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова связывает динамику с увеличением темпов покупки и ввода жилья. В «Профи» считают позитивным фактором отсутствие шоковых событий в этом году: «Люди приняли обстоятельства и хотят улучшить качество своей жизни в текущих условиях». По данным «Авито Услуги», в Москве спрос на ремонт летом вырос на 133% год к году. Также выраженная динамика отмечается в городах Дальнего Востока, Сибири и Урала. В Красноярске спрос увеличился на 136%, в Тюмени — на 116%, в Новосибирске — на 105%, в Улан-Удэ — на 92%, в Иркутске и Челябинске — на 89% год к году.

По данным «Наш.Дом.РФ», объем ввода жилья в многоквартирных домах в России за январь—июль этого года вырос на 9% год к году, до 24,7 млн кв. м. На Дальнем Востоке показатель увеличился на 85%, до 948 тыс. кв. м, на Урале — на 27%, до 2,3 млн кв. м, в Сибири — на 22%, до 2,5 млн кв. м. В Москве за этот период ввод многоквартирного жилья вырос на 1%, до 3 млн кв. м, а число переходов прав на готовое жилье, по данным Росреестра, увеличилось на 22,1% год к году, до 93,1 тыс. сделок. В эту статистику попадают и квартиры, приобретенные в недавно сданных домах.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов поясняет, что в Москве без отделки сдаются 40,7% квартир в новостройках, и за год доля выросла на 1,8 процентного пункта.

Исполнительный директор «НДВ Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева указывает, что в продаже число лотов без отделки увеличилось на 36%, с отделкой — на 2,8%. Часть застройщиков ушла от опции из-за роста цен на стройматериалы, стремясь избежать повышения стоимости квартир, говорит она.

По словам Руслана Сырцова, в Москве стоимость проведения ремонтных работ за последний год выросла на 15%. Так, стяжка пола стоит от 290 руб. за 1 кв. м, выравнивание стен — от 190 руб. за 1 кв. м, шпаклевка потолка — от 290 руб. за 1 кв. м, укладка плитки — от 790 руб. за 1 кв. м, перечисляет он. Татьяна Подкидышева оценивает стоимость отделки от застройщика в 15–35 тыс. руб. за 1 кв. м, годовой рост цен — в 15–20%. Как отмечает господин Сырцов, большинство собственников поручают ремонт разным специалистам, а не одному подрядчику, что позволяет не тратить единовременно крупную сумму, диверсифицировать риски и сделать часть работ самостоятельно. Но так процесс может растянуться на год и больше, говорит гендиректор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Найти мастеров с учетом роста спроса может быть непросто. По данным «Авито Услуги», в Москве за год число объявлений с такими услугами выросло на 17%. У «Профи» количество регистраций специалистов этим летом сопоставимо с прошлогодним. Директор по персоналу Pridex Игорь Курапов называет дефицит рабочих перманентным в том числе из-за растущего объема строительства и замедления притока мигрантов. У многих бригад заказы расписаны на месяцы вперед, отмечает Валерия Цветкова. Основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова подтверждает, что собственники квартир могут охотиться за квалифицированным плиточником с хорошими рекомендациями.

Александра Мерцалова, Алина Савицкая