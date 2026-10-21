В Новосибирской области пообещали к концу года восстановить 70% поголовья коров

Андрей Михайлов утверждает, что режим ЧС из-за эпизоотии в начале года не повлиял на экспорт агропродукции. По данным Новосибирскстата, на начало июля поголовье коров в Новосибирской области в годовом выражении снизилось на 14,7% и оценивалось в 127,5 тыс.