В Новосибирской области пообещали к концу года восстановить 70% поголовья коров
В Новосибирской области зимой из-за вспышки пастереллеза было изъято 8,5 тыс. молочных коров, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов. По его словам, к концу года эти предприятия восстановят около 70% поголовья молочных коров.
Пастереллез — это острое инфекционное заболевание. Оно поражает домашних и диких животных, также представляет опасность для человека.
Как уточнил министр, скот изымали в десяти компаниях региона. Сейчас хозяйства восстанавливаются, им уже завезли 3,5–3,6 тыс. коров, сказал господин Михайлов. «Задача — поэтапно восстановить (поголовье.—"Ъ"), и мы к этому придем»,— заверил чиновник на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).
Андрей Михайлов утверждает, что режим ЧС из-за эпизоотии в начале года не повлиял на экспорт агропродукции. По данным Новосибирскстата, на начало июля поголовье коров в Новосибирской области в годовом выражении снизилось на 14,7% и оценивалось в 127,5 тыс.
В начале года власти заявили, что в нескольких регионах России выявили пастереллез. Животные изымали и забивали. Вспышки болезни затронули Новосибирскую, Омскую и Томскую области, Алтайский край и Республику Алтай. Аналитики оценивали потери фермеров в 1,59 млрд руб. В мае вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил Владимиру Путину о стабилизации ситуации с заболеванием скота в регионах.