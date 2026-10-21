Песков объяснил, почему саммит России, США и Китая не удается согласовать
Песков: Россия, США и Китай гипотетически готовы к трехсторонней встрече
Россия, Китай и США осознают необходимость трехсторонней встречи и потенциально к ней готовы. Однако повестка пока не проработана. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«С трех сторон есть такая гипотетическая готовность такую встречу провести», — сказал представитель Кремля ИС «Вести».
Он отметил, что стороны пока не могут договориться по списку тем для обсуждения. Так, по его словам, «американцы хотят говорить по ядерному разоружению, но этого не хотят китайцы».
Также господин Песков назвал некорректным сравнение подобной встречи с Ялтинской конференцией 1945 года.