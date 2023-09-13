ЦИК отчитался о рекордной за 10 лет явке на местных выборах в 45,65%

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о рекордной за десять лет явке на выборах, которые прошли 8–10 сентября. Об этом она рассказала на заседании комиссии, подводя итоги единого дня голосования (ЕДГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Прошедшие кампании, у нас их было проведено в этот период более 4200. Приняли участие в них 31,5 млн наших избирателей из 67 млн, которые были включены в списки избирателей. И общая явка увеличилась и составляет довольно высокую цифру — это высокая явка — 45,65%»,— заявила глава ЦИКа (цитата по «Интерфаксу»). Госпожа Памфилова уточнила, что эти цифры не касаются выборов федерального масштаба.

По итогам единого дня голосования Центризбирком признал недействительными 2312 бюллетеней на 24 участках в 14 регионах страны. В масштабе всей кампании, как сказала Элла Памфилова, это число составляет 0,005%.

На заседании комиссии госпожа Памфилова добавила, что за период избирательной кампании в ЦИК поступило 2362 письменных обращения. Из них 580 касались попыток повлиять на результат голосования, а «остальные были по существу кампании, но не о нарушениях». Центризбирком также принял пять жалоб на работу комиссии — удовлетворены были три таких обращения из Хакасии.

С 8 по 10 сентября в 86 регионах России проходили выборы разных уровней. По их итогам все действующие губернаторы переизбрались на новый срок. Партия «Единая Россия» улучшила свои результаты, получив большинство в региональных парламентах и городских думах. По словам экспертов, с таким же спокойствием и отсутствием драматизма пройдут и президентские выборы в марте 2024 года.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Репетиция спокойствия».

Петр Бузлаев