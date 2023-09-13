ЦИК отчитался о рекордной за 10 лет явке на местных выборах в 45,65%

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о рекордной за десять лет явке на выборах, которые прошли 8–10 сентября. Об этом она рассказала на заседании комиссии, подводя итоги единого дня голосования (ЕДГ).
Элла Памфилова
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Прошедшие кампании, у нас их было проведено в этот период более 4200. Приняли участие в них 31,5 млн наших избирателей из 67 млн, которые были включены в списки избирателей. И общая явка увеличилась и составляет довольно высокую цифру — это высокая явка — 45,65%»,— заявила глава ЦИКа (цитата по «Интерфаксу»). Госпожа Памфилова уточнила, что эти цифры не касаются выборов федерального масштаба.
По итогам единого дня голосования Центризбирком признал недействительными 2312 бюллетеней на 24 участках в 14 регионах страны. В масштабе всей кампании, как сказала Элла Памфилова, это число составляет 0,005%.
На заседании комиссии госпожа Памфилова добавила, что за период избирательной кампании в ЦИК поступило 2362 письменных обращения. Из них 580 касались попыток повлиять на результат голосования, а «остальные были по существу кампании, но не о нарушениях». Центризбирком также принял пять жалоб на работу комиссии — удовлетворены были три таких обращения из Хакасии.
С 8 по 10 сентября в 86 регионах России проходили выборы разных уровней. По их итогам все действующие губернаторы переизбрались на новый срок. Партия «Единая Россия» улучшила свои результаты, получив большинство в региональных парламентах и городских думах. По словам экспертов, с таким же спокойствием и отсутствием драматизма пройдут и президентские выборы в марте 2024 года.
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