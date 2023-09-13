Пашинян: Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico заявил, что страна больше не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности, даже несмотря на рост опасений из-за возобновления конфликта с Азербайджаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В результате событий на Украине возможности России изменились… Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном»,— сказал господин Пашинян.

Он называл «неустойчивым» подход, когда в случае обострения конфликта каждый раз приходится призывать Россию в качестве гаранта безопасности. Господин Пашинян пояснил, что сейчас стратегия Армении заключается в том, чтобы максимально снизить «зависимость от других».

«Модель, согласно которой у нас возникают проблемы с нашими соседями, и мы должны приглашать других защитить нас — неважно, кто эти другие,— является очень уязвимой моделью»,— отметил премьер.

В интервью он вспомнил события сентября 2022 года. «Азербайджан атаковал территорию Армении, захватывал территории, а союзники молчат и не реагируют»,— сказал господин Пашинян. В связи с этим, отметил он, Армении пришлось пойти на договоренности в октябре, чтобы «зафиксировать собственный суверенитет и территориальную целостность».

3 сентября в интервью La Repubblica Никол Пашинян говорил, что сейчас «Россия нуждается в оружии и боеприпасах», поэтому, «даже если бы захотела, не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Карабах охватили протестные нестроения».