«Не надо будет дни считать»

Криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако) приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным следователей ГСУ СКР по Северо-Кавказскому округу, его преступная группировка в 2004–2013 годах совершила около 60 заказных убийств. Однако судили Джако только за деяния, совершенные в 2012–2013 годах, в частности за организацию убийств шести человек. Вероятно, Джако уже не понесет ответственности за остальные преступления, так как Австрия, в свое время выдавшая его, пока не разрешила России продолжать уголовное преследование «авторитета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед посадкой Аслан Гагиев велел своим детям активно заниматься спортом и не забывать о нем

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Перед посадкой Аслан Гагиев велел своим детям активно заниматься спортом и не забывать о нем

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по уголовному делу в отношении Аслана Гагиева. Он признан виновным в руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), создании трех банд (ч. 1 ст. 209 УК РФ), убийстве более двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима.

На оглашение приговора пришли около 30 родственников Аслана Гагиева. Среди них были дети — ранее криминальный авторитет заявлял, что их у него более двух десятков.

До начала заседания подсудимый уделил некоторое время их воспитанию — дал наказ заниматься спортом и не забывать об отце.

По данным следователей ГСУ СКР по СКФО, в 2004 году Аслан Гагиев создал организованное преступное сообщество (ОПС), действовавшее в Москве, Московской области и в Республике Северная Осетия—Алания. В организацию вошли не менее 50 человек. Не позднее ноября 2012 года Аслан Гагиев также создал на территории республики три банды — «филиалы» преступной организации. Руководители банд привлекли в них жителей республики, купили оружие, боеприпасы и экипировку на выделенные Асланом Гагиевым деньги, считают следователи. Предполагается, что Гагиев организовал банды и финансировал их для достижения доминирующего положения в криминальном мире Северной Осетии.

В обвинительном заключении сказано, что в 2012–2013 годах по указанию Аслана Гагиева на территории Северной Осетии участники банд убили Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева, Алана Торчинова, Аслана Торчинова, Албега Плаева и Олега Озиева. Последний на момент убийства занимал пост заместителя прокурора Промышленного района города Владикавказа.

Всего в результате 49 нападений в Москве, Московской области и Северной Осетии участники сообщества убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников, банкиров, бизнесменов и других лиц. Следствие полагает, что абсолютное большинство вменяемых в вину Джако убийств были совершены по заказам, которые поступали к нему лично или в ходе криминальных разборок.

На сегодняшний день 36 членов преступного сообщества Аслана Гагиева получили от 12 лет до пожизненного заключения. Среди прочих преступлений их признали виновными в резонансных убийствах 2004–2005 годов владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, акционера Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева и председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского. Жертвами ОПС также считаются бывший владелец германских верфей Wadan Yards Андрей Бурлаков, начальник управления по борьбе с оргпреступностью МВД Северной Осетии Марк Мецаев, руководитель отдела уголовного розыска республиканского министерства Виталий Чельдиев и его сын, а также следователь транспортного управления СКР Александр Леонов, которого застрелили на глазах жены — судьи.

Отметим, что за участие в этих и других преступлениях были осуждены и силовики, представленные сотрудником угрозыска полиции, а также спецназом внутренних войск МВД.

Еще семь человек объявлены в международный розыск, а семеро были убиты в результате разборок внутри самого ОПС в период с 2010 по 2014 год.

Сам Аслан Гагиев долгое время скрывался за границей. В 2018 году он был выдан российским властям Австрией. Многие преступления, к которым может иметь отношение криминальный авторитет, не вошли в рассматриваемое Южным окружным военным судом дело, поскольку были установлены следствием уже после передачи Аслана Гагиева России. Более того, поскольку власти Австрии официально не дали России разрешение на уголовное преследование киллера по другим эпизодам, может получиться так, что этот приговор окажется единственным.

Впрочем, в самом комитете “Ъ” сказали, что расследование криминальной деятельности Джако продолжается.

В суде Аслан Гагиев заявлял, что не имеет отношения к заказным убийствам. «Зачем мне нужно было убить всех этих людей? Я, может, злодей, но не до такой степени»,— говорил он. Джако постоянно упрекал следователей, что они не смогли назвать убедительные мотивы, побуждающие его заниматься преступлениями. «Мотив якобы общий — "для захвата криминала в Северной Осетии". Мотивы притянуты за уши!» — рассуждал он.

При этом в пожизненном сроке Аслан Гагиев нашел свои плюсы. «Не надо будет дни считать»,— сказал он после оглашения приговора. Родственникам же заявил, что выйдет через год. Хотя рассчитывать на это человеку, организовавшему около 60 заказных убийств, по крайней мере странно.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Николай Сергеев