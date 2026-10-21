«Гениальные по своей простоте решения»
Дмитрий Гронский — о том, как Skoda предлагает печатать автоаксессуары
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Уверен, многие еще не успели забыть Simply Clever, фирменную концепцию Skoda с гениальными по своей простоте решениями для автомобилей. Скребок для льда, спрятанный за лючком бензобака. Воронка под капотом, которая не даст половине канистры омывающей жидкости пролиться мимо заливной горловины. Крючки в багажнике и холдеры в салоне.
На днях чешская марка предложила автовладельцам делать такие мелочи самостоятельно, не тратясь на покупку. Skoda выложила на платформу Printables бесплатную библиотеку моделей аксессуаров для 3D-печати. На принтере можно изготовить держатели для стаканов, вставки в те самые подстаканники с щелью для смартфона, лотки, органайзеры, крючки для одежды и другие полезные приспособления. Разработали все это инженеры и дизайнеры Skoda. Изделия рассчитаны на штатные ниши и отсеки в салоне и не требуют изменений в конструкции автомобиля. Подходят они как для актуальных моделей, так и для снятых с производства.
Отдельные решения подготовили для новых Epiq и Peaq: органайзеры центральной консоли, специальные вставки и держатели, а также съемный подстаканник для складного столика Peaq, рассчитанный на стаканы стандартного и увеличенного размера. Если верить релизу, самым популярным среди уже опубликованных моделей оказался крючок для крепления Top Tether, то есть якорного ремня детского автокресла. По заявлению компании, Skoda стала первым автопроизводителем в мире, представившим подобную подборку на специализированной платформе.
Проблема в том, что 3D-принтер все же не принтер для бумаги. Он дороже и занимает гораздо больше места. Во всяком случае, ни у кого из моих знакомых такого устройства дома нет. А если заказывать печать как услугу, тот же крючок для салона обойдется заметно дороже, чем купленный у дилера.