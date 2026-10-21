«Гениальные по своей простоте решения»

На днях чешская марка предложила автовладельцам делать такие мелочи самостоятельно, не тратясь на покупку. Skoda выложила на платформу Printables бесплатную библиотеку моделей аксессуаров для 3D-печати. На принтере можно изготовить держатели для стаканов, вставки в те самые подстаканники с щелью для смартфона, лотки, органайзеры, крючки для одежды и другие полезные приспособления. Разработали все это инженеры и дизайнеры Skoda. Изделия рассчитаны на штатные ниши и отсеки в салоне и не требуют изменений в конструкции автомобиля. Подходят они как для актуальных моделей, так и для снятых с производства.