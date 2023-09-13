Импичментом на импичмент

У Джо Байдена прибавилось проблем: спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявил о формальном начале расследования деятельности президента США, которое теоретически может привести к импичменту. Впрочем, де-факто такой исход главе Белого дома не грозит. Как не грозил он и предыдущему президенту Дональду Трампу: республиканец дважды проходил по процедуре импичмента в Палате представителей, но не был осужден Сенатом и в итоге досидел на своем посту до конца срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти

Фото: J. Scott Applewhite / AP Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти

Фото: J. Scott Applewhite / AP

«Я обратился к комитетам Палаты (представителей.— “Ъ”) с просьбой начать официальное расследование в отношении президента Байдена, основываясь на расследовании зарубежной деятельности его семьи. В частности, его сына Хантера»,— заявил Кевин Маккарти во вторник. «Главными по импичменту» спикер Палаты представителей назначил председателей трех комитетов — надзорного, юридического и бюджетного — Джеймса Комера, Джима Джордана и Джейсона Смита.

Господин Маккарти заверил, что это отнюдь «не легкомысленное решение»: «В ходе наших (предварительных.— “Ъ”) расследований (в Конгрессе.— “Ъ”) мы выяснили, что президент Байден солгал американскому народу насчет своей осведомленности о делах семьи за рубежом». Кевин Маккарти также сослался на показания свидетелей, которые «подтвердили, что президент Байден был причастен к множеству телефонных звонков, имел множество встреч и ужинов, которые приводили к переводу миллионов долларов на счета его сына и его деловых партнеров».

Конгрессу, как добавил Кевин Маккарти, известно о «банковских документах, которые показывают, что почти $20 млн были переведены членам семьи Байденов и их партнерам через различные фиктивные компании».

«Подразделение казначейства США зафиксировало более 150 связанных с семьей Байденов и другими деловыми партнерами трансакций, которые были отмечены банками как подозрительная активность»,— отметил также спикер. И кроме того, упомянул показания в Конгрессе информатора ФБР, который заподозрил 46-го президента во взяточничестве и использовании им в пору вице-президентства «своего служебного положения для координации с бизнес-партнерами Хантера Байдена».

Спикер призвал президента и его команду «в полной мере сотрудничать с расследованием во имя его прозрачности». «Мы обязаны дать ответы американскому народу. И мы пойдем туда, куда ведут улики»,— резюмировал Кевин Маккарти.

Администрация президента США категорически отвергла все обвинения. Представитель Белого дома по надзору и расследованиям Ян Сэмс в соцсети X разразился гневной тирадой в адрес спикера. Помимо прочего, он написал: «Старт импичмента, несмотря на отсутствие доказательств правонарушений со стороны президента США, это просто "топливо" для крайне правых, чтобы они могли продолжать безосновательно нападать на него».

В аргументах представителя Белого дома есть рациональное зерно.

По словам вашингтонского юриста, который общался с “Ъ” на условиях анонимности, для расследования есть основания, но «по большей части дело в том, что Кевин Маккарти хочет осчастливить крайне правых».

Их поддержка будет необходима спикеру Маккарти для принятия законопроектов о бюджете (в конце сентября, если не одобрить новый бюджет или документ о продлении действия бюджета на текущий год, работа правительства может просто остановиться).

Обсуждая перспективы законопроектов о финансировании правительства, правые консерваторы не раз требовали от спикера начать процедуру импичмента президента Байдена. Среди их требований также более серьезное сокращение расходов, усиление контроля за границами, а также прекращение или ограничение помощи Украине. Если требования крайне правых не будут выполнены, то они могут не просто заблокировать проект бюджета, но и попытаться отстранить господина Маккарти с поста спикера. Поэтому тот и счел нужным хоть как-то их задобрить.

При этом не все республиканцы в восторге от идеи импичмента. Например, члены Палаты представителей Брайан Фицпатрик из Пенсильвании и Дон Бэкон из Небраски выражали обеспокоенность по поводу продолжения расследования об импичменте без более убедительных доказательств правонарушений со стороны президента. На этом фоне господин Маккарти принял решение о запуске этого расследования единолично, а не по итогам голосования в Палате.

При этом несколько лет назад Кевин Маккарти критиковал за такой же шаг свою предшественницу-демократку Нэнси Пелоси. Тогда госпожа Пелоси решила без голосования в Конгрессе начать процедуру импичмента Дональда Трампа, тем самым изменив устоявшуюся практику. Конституция не требует голосования по такому вопросу, но законодатели все-таки без этого раньше не обходились.

Кевину Маккарти даже пришлось оправдываться: мол, Ненси Пелоси «создала прецедент» и теперь так же можно поступать и всем остальным.

Если республиканцы в Палате представителей добьются успеха и все-таки объявят Джо Байдену импичмент, то он станет четвертым президентом США, подвергнутым этой процедуре. До него через нее прошли Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-м) и Дональд Трамп. Последний дважды проходил по процедуре импичмента в Палате представителей, но, как и Билл Клинтон, не был осужден Сенатом, который де-факто единственный имеет право на окончательное снятие президента с должности. Однако за такое решение должны проголосовать две трети сенаторов, что, учитывая демократическое большинство в верхней палате, крайне маловероятно.

Екатерина Мур, Вашингтон