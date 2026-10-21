Польша направила танки «Черная пантера» на границу с Калининградской областью
Польская 16-я механизированная дивизия получила очередную партию южнокорейских танков K2 Black Panther («Черная пантера»), сообщило Агентство по делам вооружений страны. Дивизия расквартирована в районе города Бранево на границе с Калининградской областью, передает ТАСС.
Вместе с новым бронеснаряжением военнослужащим передали набор инструментов, запасные части и боеприпасы. Точное количество танков в поставке официально не раскрывается.
Первые танки K2 поступили на вооружение этого соединения в 2024 году, постепенно заменяя устаревшие польские PT-91 Twardy. Польша и Южная Корея в 2022 году подписали рамочное соглашение о поставке до 1 тыс. танков K2 различных модификаций. По первому этапу контракта польская армия уже получила 180 таких танков.