Польша направила танки «Черная пантера» на границу с Калининградской областью

Первые танки K2 поступили на вооружение этого соединения в 2024 году, постепенно заменяя устаревшие польские PT-91 Twardy. Польша и Южная Корея в 2022 году подписали рамочное соглашение о поставке до 1 тыс. танков K2 различных модификаций. По первому этапу контракта польская армия уже получила 180 таких танков.