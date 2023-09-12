Fraport продает долю в Пулково

Немецкая Fraport AG, владеющая 25% в управляющей компании аэропорта Пулково, все же продает свою долю, рассказал глава ВТБ Андрей Костин. Продажа может осуществиться, несмотря на то что холдинг не раз подчеркивал, что до 2025 года по условиям концессионного соглашения не сможет продать свою долю. Среди заинтересованных покупателей — все российские владельцы аэропортов. Ранее доля Fraport оценивалась в €111 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взлетно-посадочная полоса и здание аэропорта Пулково

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Взлетно-посадочная полоса и здание аэропорта Пулково

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Германский аэропортовый холдинг Fraport, которому принадлежит 25% в операторе аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС), управляющем аэропортом Пулково, продаст свою долю. Об этом в кулуарах ВЭФ сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин (банку принадлежит 25,01% в ВВСС).

Fraport, несмотря на критику, и после начала боевых действий на Украине остался в составе акционеров ВВСС, хотя еще в марте 2022 года заявил, что обдумывает разные варианты выхода. В мае 2022 года глава Fraport Штефан Шульте заявлял, что в соответствии с условиями концессионного договора холдинг не имеет возможности выйти из состава акционеров до 2025 года (см. «Ъ» от 18 мая 2022 года). Тогда компания оценивала свою долю в ВВСС в €111 млн. Тем не менее структура акционеров, как подчеркивал в интервью «Ъ» глава ВВСС Леонид Сергеев, и до конца 2022 года оставалась неизменной.

Как Fraport собирается продать свою долю в условиях ограничений контракта, пока не ясно.

К концу года, говорит господин Костин, с продажей доли уже должны определиться. «Они долго не хотели это делать, но приходится»,— пояснил он, уточнив, что этот вопрос обсуждается уже год. За это время, рассказал он, «были разные покупатели — были даже иностранные покупатели», но потом они отказались от своего намерения. Сейчас «все, кто имеет аэропорты в России, интересуются Пулково», сообщил господин Костин. Способ продажи — аукцион или иной вариант — пока не определен.

Господин Костин также заявил, что новый терминал Пулково будет строиться, потому что темпы роста идут, а мощности для дальнейшего роста практически исчерпаны.

«Сейчас главная задача — это редомициляция (ВВСС.— “Ъ”),— пояснил топ-менеджер.— Потому что возникли проблемы с управлением». Их нужно решить, подчеркивает он: «Участники не голосуют, у нас даже вопросы по кредитам и прочему не решаются».

Наталья Скорлыгина