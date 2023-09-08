Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Высший суд Испании подана жалоба на Луиса Рубиалеса из-за поцелуя футболистки

Прокуратура Испании подала жалобу в Высший суд страны на президента федерации футбола страны (RFEF) Луиса Рубиалеса. Его подозревают в сексуальном насилии и принуждении из-за поцелуя футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо в финале женского чемпионата по футболу. Об этом сообщило Reuters.

Луис Рубиалес

Луис Рубиалес

Фото: Paul White / AP

Луис Рубиалес

Фото: Paul White / AP

Жалобу подала прокурор Марта Дюрантес Джил. По ее словам, Дженнифер Эрмосо и ее близкие настаивают, что пострадали от давления со стороны Луиса Рубиалеса и его «профессионального окружения». Она добавила, что господину Рубиалесу может грозить от года до четырех лет лишения свободы.

Прокуратура подала жалобу в суд спустя три дня, после того как Дженнифер Эрмосо пожаловалась в ведомство. Как отмечает Reuters, это один из формальных шагов для того, чтобы суд мог предъявить формальные обвинения.

20 августа сборная Испании выиграла в матче с командой Англии со счетом 1:0 в финале чемпионата по женскому футболу. Во время награждения Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана команды — 33-летнюю футболистку Дженнифер Эрмосо. После этого футболистка заявила, что ей не понравились действия Луиса Рубиалеса.

25 августа прокуратура Мадрида начала расследование против него по подозрению в сексуальном насилии. 26 августа руководство Международной федерации футбола (FIFA) отстранило господина Рубиалеса от работы на 90 дней.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Фол последнего поцелуя».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...