В Высший суд Испании подана жалоба на Луиса Рубиалеса из-за поцелуя футболистки

Прокуратура Испании подала жалобу в Высший суд страны на президента федерации футбола страны (RFEF) Луиса Рубиалеса. Его подозревают в сексуальном насилии и принуждении из-за поцелуя футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо в финале женского чемпионата по футболу. Об этом сообщило Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Рубиалес

Фото: Paul White / AP Луис Рубиалес

Фото: Paul White / AP

Жалобу подала прокурор Марта Дюрантес Джил. По ее словам, Дженнифер Эрмосо и ее близкие настаивают, что пострадали от давления со стороны Луиса Рубиалеса и его «профессионального окружения». Она добавила, что господину Рубиалесу может грозить от года до четырех лет лишения свободы.

Прокуратура подала жалобу в суд спустя три дня, после того как Дженнифер Эрмосо пожаловалась в ведомство. Как отмечает Reuters, это один из формальных шагов для того, чтобы суд мог предъявить формальные обвинения.

20 августа сборная Испании выиграла в матче с командой Англии со счетом 1:0 в финале чемпионата по женскому футболу. Во время награждения Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана команды — 33-летнюю футболистку Дженнифер Эрмосо. После этого футболистка заявила, что ей не понравились действия Луиса Рубиалеса.

25 августа прокуратура Мадрида начала расследование против него по подозрению в сексуальном насилии. 26 августа руководство Международной федерации футбола (FIFA) отстранило господина Рубиалеса от работы на 90 дней.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Фол последнего поцелуя».

Олеся Павленко