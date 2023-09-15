Набиуллина: потребуется долгий период жесткой денежно-кредитной политики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в текущих условиях для возврата к целевому значению инфляции в 4% к концу 2024 года в РФ нужен долгий период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы обновили макроэкономический прогноз и на его основе уточняем уровень ключевой ставки, который необходим для достижения цели по инфляции в 4% к концу следующего года. В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики»,— сказала глава Центробанка в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Госпожа Набиуллина также заявила, что регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 13%, чтобы купировать рост инфляции и инфляционных ожиданий, причиной которого стала высокая волатильность курса рубля в этом году.

Кроме того, по словам главы Банка России, на финансовом рынке началась подстройка к ужесточению ДКП, но этот процесс пока недостаточно повлиял на ценовые условия и практически не повлиял на динамику кредита. Повышение ставки в том числе направлено на усиление и ускорение подстройки, добавила она.

По словам госпожи Набиуллиной, недостаточно быстрая реакция кредитного рынка на повышение ставки вызвана, в частности, «временными лагами» — банки продолжают выдавать кредиты по ранее одобренным заявкам. Кроме того, жесткость ДКП ослабляют масштабные льготные программы, прежде всего по ипотеке, поэтому повышать ставку нужно сильнее, чем если бы влияния вышеозначенных факторов не было, заявила она.

Согласно базовому сценарию ЦБ, средняя ключевая ставка в текущем году составит 13-13,6%, в 2024 — 11,5-12,5% годовых. Глава Центробанка также отметила, что регулятор сохранил прогноз роста ВВП РФ на текущий год на уровне 1,5-2,5% с учетом позитивной динамики в первом полугодии и ее замедлении во втором.

Сегодня, 15 сентября, Банк России повысил ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Решение принято на фоне высокого инфляционного давления, вызванного в том числе переносом в цены курса рубля. Теперь ЦБ ожидает по итогам года увеличения потребительских цен на 6–7%. После роста экономики на фоне высокого внутреннего спроса регулятор в дальнейшем рассчитывает на его замедление в связи с ограниченностью предложения.

Подробнее — в материале «Ключевая ставка продолжает движение».

Эрдни Кагалтынов