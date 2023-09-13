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Коммерсантъ FM
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ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на работу в качестве спецдепозитария

Банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Решение принято на основании заявления банка об отказе от лицензии, сообщается на сайте регулятора.

Деятельность спецдепозитариев включает контроль состояния активов, соответствия их состава и структуры требованиям законодательства, а также законности проведения операций с активами, находящимися под управлением их клиентов — управляющих паевых инвестиционных фондов (ПИФ), негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также страховых компаний.

В августе 2022 года Райффайзенбанк учредил новый спецдепозитарий «РБРУ Специализированный депозитарий». В ноябре того же года Банк России выдал ему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

В августе глава австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI; владелец Райффайзенбанка) Йоханн Штробль сообщил, что RBI перенесла выделение российского бизнеса или его продажу на конец года. В начале сентября Райффайзенбанк подал заявку на регистрацию нового логотипа в России. В качестве причины обновления логотипов в банке указали необходимость расширения возможностей товарных знаков.

Эрдни Кагалтынов

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