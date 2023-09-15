Александр Нерадько уволен с поста главы Росавиации

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). На этот пост назначен замглавы Дмитрий Ядров.
Александр Нерадько в 2021 году
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. Накануне «Известия» и РБК писали о его скорой отставке. По данным «Известий», в мае 2022 года Александр Нерадько получил замечание от правительства из-за неисполнения поручений главы Минтранса Виталия Савельева. Тот предлагал господину Нерадько покинуть пост и перейти на вакантную тогда должность гендиректора госкорпорации по организации воздушного движения.
До назначения на пост главы Росавиации господин Нерадько был первым замминистра транспорта, руководил Федеральной аэронавигационной службой и Ространснадзором.
Дмитрий Ядров
Фото: Росавиация
Дмитрий Ядров работает в Росавиации с 2019 года. Он координировал деятельность структурных подразделений в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры.
В пресс-службе Министерства транспорта сообщили, что приоритетами в работе господина Ядрова станут «поддержание летной годности парка воздушных судов, сертификация авиационной техники отечественного производства, развитие беспилотной авиации, цифровизация информационных систем Росавиации».