Александр Нерадько уволен с поста главы Росавиации

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). На этот пост назначен замглавы Дмитрий Ядров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Нерадько в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Нерадько в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. Накануне «Известия» и РБК писали о его скорой отставке. По данным «Известий», в мае 2022 года Александр Нерадько получил замечание от правительства из-за неисполнения поручений главы Минтранса Виталия Савельева. Тот предлагал господину Нерадько покинуть пост и перейти на вакантную тогда должность гендиректора госкорпорации по организации воздушного движения.

До назначения на пост главы Росавиации господин Нерадько был первым замминистра транспорта, руководил Федеральной аэронавигационной службой и Ространснадзором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ядров

Фото: Росавиация Дмитрий Ядров

Фото: Росавиация

Дмитрий Ядров работает в Росавиации с 2019 года. Он координировал деятельность структурных подразделений в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры.

В пресс-службе Министерства транспорта сообщили, что приоритетами в работе господина Ядрова станут «поддержание летной годности парка воздушных судов, сертификация авиационной техники отечественного производства, развитие беспилотной авиации, цифровизация информационных систем Росавиации».

Петр Бузлаев