Победа при участии

В воскресенье вечером в России завершился единый день голосования, в ходе которого выборы различного уровня прошли в 86 субъектах. Судя по первым предварительным результатам, все действующие губернаторы от «Единой России» (ЕР) и КПРФ успешно переизбрались на новый срок. Также победу празднуют врио руководителей, назначенные президентом этой весной. На выборах в региональные парламенты особо отметились «Новые люди», бьющиеся в Якутии за второе место с коммунистами, а в новых регионах, судя по всему, не во все заксобрания проходит «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избиркомы новых регионов посчитали, что повышенная активность избирателей позволяет прекратить голосование досрочно

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Избиркомы новых регионов посчитали, что повышенная активность избирателей позволяет прекратить голосование досрочно

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Губернаторские победы

Первым победу в воскресенье отпраздновал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (ЕР), переизбранный заксобранием Ямала на второй срок. За него проголосовали 17 депутатов из 21. Господин Артюхов сразу принял присягу и вступил в должность. Также депутатами в этом году будут избраны главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, но это произойдет после подведения итогов парламентских выборов.

На момент сдачи этого материала с уверенностью можно было говорить о победе на губернаторских выборах:

действующего главы Магаданской области Сергея Носова (ЕР, 72,4% после обработки 97,9% протоколов),

Сергея Носова (ЕР, 72,4% после обработки 97,9% протоколов), приморского губернатора Олега Кожемяко (ЕР, 72,8% после обработки 86,9%),

губернатора Олега Кожемяко (ЕР, 72,8% после обработки 86,9%), главы Амурской области Василия Орлова (ЕР, 82,9% после обработки 89,1%),

Василия Орлова (ЕР, 82,9% после обработки 89,1%), губернатора Тюменской области Александра Моора (ЕР, 79,3% после обработки 32,4%),

Александра Моора (ЕР, 79,3% после обработки 32,4%), главы Якутии Айсена Николаева (ЕР, 81,9% после обработки 64,6%),

Айсена Николаева (ЕР, 81,9% после обработки 64,6%), новосибирского губернатора Андрея Травникова (ЕР, 75,8% после обработки 84,6%),

губернатора Андрея Травникова (ЕР, 75,8% после обработки 84,6%), главы Алтайского края Виктора Томенко (ЕР, 76,2% после обработки 84,1%),

Виктора Томенко (ЕР, 76,2% после обработки 84,1%), губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева (ЕР, 84,4% после обработки 21,2%)

Сергея Цивилева (ЕР, 84,4% после обработки 21,2%) и главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ, 61,9% после обработки 35,6%).

Что касается кандидатов в статусе врио, то так же уверенно можно было констатировать победу врио главы Чукотки Владислава Кузнецова (ЕР, 71,3% после обработки 91,1% протоколов), врио красноярского губернатора Михаила Котюкова (ЕР, 70,7% после обработки 70,3%) и врио губернатора Омской области Виталия Хоценко (ЕР, 74,5% после обработки 59%).

В Поволжье и Центральной России избиркомы к этому моменту только начали подводить итоги, но сюрпризов и там не ожидается.

В частности, нижегородский губернатор Глеб Никитин (ЕР) после обработки 6,6% протоколов лидирует с 86,5%, самарский Дмитрий Азаров (ЕР) — с 86% (подсчитано 33,1% голосов), орловский Андрей Клычков (КПРФ) — с 73,4% (подсчитано 1,4%), ивановский Станислав Воскресенский (ЕР) — с 85,6% (подсчитано 0,5%), воронежский Александр Гусев (ЕР) — с 66,5% (подсчитано 2,8%), подмосковный Андрей Воробьев (ЕР) — с 84% (подсчитано 4,3%), псковский Михаил Ведерников (ЕР) — с 84,2% (подсчитано 16,5%). Врио главы Смоленской области Василий Анохин (ЕР) финиширует с 87,7% (подсчитано 0,1% голосов). Наконец, мэр Москвы Сергей Собянин побеждает по результатам электронного голосования.

Лидером по явке на губернаторских выборах стал традиционно активный Кузбасс, где к 18:00 по местному времени проголосовали 79% избирателей.

К вечеру рубеж в 50% преодолели жители Чукотки (51,8%), а в Московской и Орловской областях каждый второй избиратель пришел на участки уже к 15:00 (50,8% и 50,1% соответственно). Наименее активно голосовали в Алтайском крае и Новосибирской области: там по состоянию на 18:00 явка составила 25,9% и 27,3% соответственно.

Парламентские неожиданности

На парламентских выборах на момент сдачи материала ЕР набирает по партспискам более 50% во всех регионах, за исключением Хакасии. Там по результатам обработки 60,9% протоколов лидирует КПРФ с 38,1%, а партия власти идет второй — 37,2%. В Кузбассе ЕР берет 71,5% (обработано 21,7% протоколов), в Забайкалье — 57,6% (обработано 58,9%), в Бурятии — 57,7% (обработано 53,3%), в Иркутской области — 54,5% (обработано 85,3%), в Якутии — 57,4% (обработано 74,3%). Интересно, что в Якутии «Новые люди» под предводительством бывшего мэра республиканской столицы, а ныне депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой бьются за второе место с коммунистами: первые набирают 12,5%, вторые — 12,2%.

Рекорд по явке среди «старых» регионов вновь показал Кузбасс, где, как и на губернаторских выборах, к 18:00 проголосовали 79% избирателей. В остальных субъектах активность была значительно ниже.

Так, в Якутии к вечеру на участки пришли 45,4% избирателей, в Башкирии — 39,9%, в Хакасии — 36,7%. Худшую явку предварительно показала Иркутская область, где к 18 часам проголосовали всего 22,8%.

В новых субъектах парламентские выборы прошли по особому графику. Благодаря досрочному голосованию, стартовавшему еще 31 августа, и работе экстерриториальных участков к началу очного волеизъявления 8 сентября явка в ДНР уже превышала 44%, в ЛНР — 26%, в Запорожской области — 28%, в Херсонской — 53%. В воскресенье избирательные участки там закрылись досрочно — в 15 часов. В ДНР это решение объяснили тем, что «многие жители уже проголосовали», явка к тому моменту составила 76,4%. В ЛНР и Херсонской области явка к 15:00 составила 72,5% и 64,5% соответственно, причем в Каховке и Новой Каховке участки были вынуждены свернуться еще раньше из-за угрозы ракетного обстрела. Наконец, в Запорожской области сельские УИК закрылись в 14 часов, а городские — в 16 часов. Явка по состоянию на 15 часов там составляла 66,8%.

После обработки 58% протоколов в Народный совет ДНР (90 депутатов) проходят кандидаты от ЕР (78,1% голосов), ЛДПР (6,6%) и КПРФ (6,3%). «Новые люди» и СРЗП предварительно не преодолевают пятипроцентный барьер и остаются без мандатов (4,77% и 3,5% соответственно). В Народный совет ЛНР (50 депутатов) после подсчета 78,5% голосов проходят единороссы (74,7%), либерал-демократы (9,9%), коммунисты (7,5%) и эсеры (5,5%). Не преодолевают нижний порог только «Новые люди» (1,3%). Таким образом, они могут стать единственной парламентской партией без представителей в новых субъектах (в Запорожской и Херсонской областях партия списки не выдвигала).

Что касается новых областей, то в заксобрании Запорожья (40 депутатов) могли оказаться всего две партии — ЕР, набравшая 83% голосов, и ЛДПР, финишировавшая с 5,8%. Однако КПРФ и СРЗП по результатам подсчета 100% протоколов набрали 5,02% и 5,13% соответственно. В Херсонской облдуме (36 депутатов) будут представлены единороссы (74,9%), коммунисты (10,6%) и либерал-демократы (8,3%). Эсеры балансировали на грани попадания в парламент, но по результатам подсчета 100% протоколов все-таки взяли 5,03%.

На выборах мэра в Хабаровске убедительную победу одерживает действующий градоначальник Сергей Кравчук (ЕР). По результатам обработки 95,5% протоколов он лидирует с 45,6% голосов.

Этого достаточно, поскольку мэрские выборы проводятся в один тур. Ближайший преследователь господина Кравчука, бывший спикер хабаровской гордумы Михаил Сидоров (СРЗП), набирает 33%.

Отдельные недостатки

Утром в воскресенье глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что в комиссию поступило 281 обращение о возможных нарушениях, из которых 104 — касались «недостатков организации голосования в Москве», а остальные — возможных нарушений агитации, оборудования участков, прав наблюдателей в остальных регионах. В основном они носили единичный характер, добавила госпожа Памфилова. «У нас обращений не так много в целом»,— сказала глава ЦИКа, пояснив, что «если взять ретроспективу — это небо и земля».

Отметим, что самые серьезные из возможных нарушений пришлись на начало голосования. В частности, в субботу в Липецкой области в УИК №1532 в селе Сенцово полиция изъяла урну, куда, предположительно, был совершен вброс пачки бюллетеней, попавший на видео.

Любопытно, что в воскресенье нарушение допустил и сам ЦИК. Днем в его информационном центре на онлайн-табло появились первые результаты голосования на выборах главы Якутии, хотя в самой республике оставалось еще полчаса до закрытия последних участков.

По закону обнародование любых данных до этого момента запрещено. Как позже пояснили в ЦИКе, сработал человеческий фактор: «один из системных администраторов ошибочно нажал кнопку “разместить”».

В оппозиционных парламентских партиях поделились с “Ъ” результатами наблюдения за прошедшими выборами. В СРЗП сообщили, что в большинстве случаев обученные партией наблюдатели успевали выявить и пресечь нарушения. Например, на одном из участков в Архангельской области электронная урна регулярно передвигалась за пределы поля видимости камер. Но в целом лидер СРЗП Сергей Миронов на брифинге для журналистов охарактеризовал работу ЦИКа как «четкую и слаженную».

Руководитель юридической службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Георгий Камнев рассказал “Ъ”, что коммунисты зафиксировали нарушения во многих регионах, и одно из самых частых — невозможность расписаться на сейф-пакетах. «Мы полагаем, что ночью с этими сейф-пакетами происходят какие-то манипуляции»,— заявил депутат.

Единороссы же итогами кампании остались довольны. «Уже сейчас можно сказать, что в целом ЕР выступила достойно»,— заявил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и генсовета ЕР. По его словам, практически все позиции, которые партия хотела за собой сохранить, удалось отстоять. Отдельно господин Медведев акцентировал внимание на выборах в новых регионах, где прошедшее голосование позволит сформировать «легальную власть».

Андрей Прах, Анастасия Корня, Ксения Веретенникова, корсеть “Ъ”