Путин: 300 тысяч добровольцев записались на спецоперацию

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал чушью заявления о том, что Россия берет северокорейских добровольцев для участия в боевых действия на Украине. По его словам, «на это утро» контракты с Минобороны подписали уже 300 тыс. добровольцев.

«Утром доложили. 300 тыс. подписано контрактов людьми, которые готовы жизнью пожертвовать защищая интересы России»,— сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что власти платят участникам военной операции «какие-то деньги, которые выше, чем по стране», однако заключающие контракты с оборонным ведомством руководствуются прежде всего «патриотическими соображениями». «Они готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России»,— добавил президент.

Указав на предоставленные ему данные о численности добровольцев, Владимир Путин заявил, что нет никакой необходимости приглашать для участия в боевых действиях «людей со стороны». По словам президента, формируемые подразделения снабжаются современными образцами вооружения и техники, некоторые из них укомплектованы уже на 85-90%.

12 сентября в ходе ВЭФ Владимир Путин комментируя возможность повторной мобилизации в России заявил, что за последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракты 270 тыс. человек. Ежедневно, по его словам, контракты с Минобороны подписывают 1–1,5 тыс. человек.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».