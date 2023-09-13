«Манчестер Юнайтед» пошел грудью вперед

Один из самых знаменитых клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), 20-кратный чемпион Англии «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании рекордного контракта с корпорацией Qualcomm. Соглашение предусматривает, что ключевой бренд американской компании — Snapdragon — будет красоваться на груди игроков манчестерцев на протяжении не менее трех лет. Сотрудничество с Qualcomm будет приносить «Манчестер Юнайтед» по £60 млн ежегодно, и это является мировым рекордом для подобного рода сделок. В начале августа манчестерцы также отметились рекордной сделкой — они подписали контракт с Adidas. Немецкий концерн за право быть экипировщиком английского клуба согласился заплатить более £900 млн за десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отказ TeamViewer от сотрудничества с «Манчестер Юнайтед» не только не нанес клубу ущерба, но и позволил ему заключить гораздо более выгодное соглашение

Фото: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images Отказ TeamViewer от сотрудничества с «Манчестер Юнайтед» не только не нанес клубу ущерба, но и позволил ему заключить гораздо более выгодное соглашение

Фото: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images

Один из наиболее именитых клубов мира, 20-кратный чемпион Англии, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов «Манчестер Юнайтед» объявил о смене начиная со следующего сезона, то есть 2024 года, «маечного» — по сути, титульного — спонсора. Манчестерцы договорились о сотрудничестве с ведущим разработчиком чипов корпорацией Qualcomm.

На майки мужской и женской команд клуба начиная со следующего сезона будет нанесен логотип бренда Snapdragon (так маркируются процессоры от Qualcomm).

Сама по себе сделка не вызвала бы особого интереса, если бы не оказалась рекордной для рынка «маечного» спонсорства. Стороны не разглашают финансовые условия контракта, однако, как сообщает, например, Daily Mail, сотрудничество с калифорнийской корпорацией будет приносить «Манчестер Юнайтед» по £60 млн (около €70 млн) в год. В свою очередь, The Athletic сообщает о $75 млн в год. Минимальная продолжительность контракта — три года. В дальнейшем возможно его продление.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» добился рекордного для мирового футбола «маечного» контракта, значительно улучшив условия все еще действующего соглашения с немецким производителем программного обеспечения TeamViewer.

Cоглашение с последним было подписано совсем недавно — в 2021 году — и было рассчитано на пять лет, в течение которых манчестерцы должны были получать по £47 млн за сезон. Однако в 2022 году, после того как финансовые показатели TeamViewer пошли вниз, акционеры компании заявили о том, что после 2026 года контракт с «Манчестер Юнайтед» продлеваться не будет. В декабре стороны договорились о том, что TeamViewer предоставит «Манчестер Юнайтед» возможность выкупить ранее проданные права. Очевидно, это и случилось.

Отметим, что до сегодняшнего дня обладателем самого крупного «маечного» контракта был мадридский «Реал». Его соглашение с авиакомпанией Fly Emirates приносит клубу чуть меньше, чем будет получать «Манчестер Юнайтед».

На втором месте шел французский ПСЖ с авиакомпанией Qatar Airways — €65 млн (£56 млн) в год.

На третьем — «Барселона» со стриминговым сервисом Spotify: €57 млн (£49 млн) в год.

Руководство «Манчестер Юнайтед» совсем недавно, в начале августа, уже отчитывалось о рекордной, правда, не в мировом масштабе, а лишь для Англии, сделке. Речь шла о продлении соглашения с Adidas. Немецкий производитель добился права остаться экипировщиком манчестерцев еще на десять лет (начиная с 2025 года) и согласился заплатить за это £900 млн.

В европейском футболе есть только два соглашения, конкурирующих с манчестерским.

Это также десятилетние контракты с Nike и Adidas «Барселоны» и «Реала», подписанные в середине и в конце предыдущего десятилетия. Барселонский позволяет клубу получать €105 млн в год (£90,3 млн), мадридский — €120 млн (£103 млн).

Новые контракты с Qualcomm и Adidas наверняка повлияют на ход идущих уже с конца 2022 года переговоров о продаже «Манчестер Юнайтед». Американская семья Глейзер, которой он принадлежит, добивается цены продажи в £6 млрд, что потенциальные покупатели считают чрезвычайно завышенной цифрой. Улучшенные контракты со спонсорами могут усилить переговорные позиции владельцев манчестерцев.

Александр Петров