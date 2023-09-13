Маркам спороли бирки

Крупные иностранные производители одежды продолжают сокращать присутствие в России. Владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger американская Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) передала местное подразделение топ-менеджеру, который переименовал компанию и, видимо, продолжит управлять локальными точками. Сделка может позволить снизить давление на международных рынках, сохранив возможность для возвращения в РФ, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сотскова, Коммерсантъ Фото: Мария Сотскова, Коммерсантъ

Американская PVH в середине августа вышла из капитала российского подразделения ООО «Пивиэйч Сторс Рус», следует из данных ЕГРЮЛ. Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО «Ритэйл Экселенс». В профиле Дениса Щукина в LinkedIn сказано, что с 2018 года он занимает должность директора розничной сети PVH в России, до того работал в местном офисе Adidas. В PVH на вопросы “Ъ” не ответили, связаться с господином Щукиным не удалось.

Корпорация PVH — крупный производитель одежды, владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co. В России компания развивала собственную розничную сеть магазинов Tommy Hilfiger и Calvin Klein. В начале марта 2022 года PVH объявила о приостановке работы на российском рынке из-за военных действий РФ на Украине. В отчете корпорации за первую половину 2023 года сказано, что PVH полностью вышла из российского бизнеса, включая оптовые продажи. В 2021 году выручка российского подразделения PVH выросла на 42%, до 3,52 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 28,2%, до 211,82 млн руб. Данных за 2022 год нет.

В профиле PVH на HeadHunter сказано, что в России корпорация управляла более чем 150 магазинами с учетом работающих по франшизе. «Ритэйл Экселенс», судя по всему, продолжит управлять бывшими точками PVH. Во вторник, 12 сентября, на HeadHunter появилась вакансия продавца в магазин Tommy Hilfiger в Outlet Village в Пулково с адресом электронной почты для связи на домене Retailexc.ru.

Бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein в России также развивает по франшизе дистрибутор BNS Group. По собственным данным, эта компания управляет 11 магазинами Tommy Hilfiger под вывесками TH и TH Legend, а также десятью точками CK Jeans. Ранее BNS Group открыла на базе магазинов Calvin Klein Underwear мультибрендовую сеть Under. В дистрибуторе не ответили на вопросы “Ъ”.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что передача подразделения локальному топ-менеджеру может быть наиболее мягким вариантом для консервации бизнеса. По его мнению, сделка с PVH, скорее всего, была безденежной, в нее могли войти права на аренду магазинов, обязательства перед сотрудниками и контрагентами. Как отмечает господин Ванчугов, подобная схема позволяет иностранным компаниям формально уйти c российского рынка, а с другой стороны — сохранить возможность для возврата. Партнер One Story Ольга Сумишевская также отмечает, что такая сделка позволит полностью не потерять наработанные связи и контакты в РФ. Несмотря на небольшую долю России в общей выручке международных модных брендов, рынок остается интересным, так как здесь можно реализовать наиболее доходные товары, указывает Алексей Ванчугов.

Многие международные модные бренды из-за ужесточения западных санкций также сами потеряли возможность направлять средства на развитие бизнеса в России. О запрете со стороны США на новые инвестиции в РФ и невозможности поставки товаров стоимостью более $300 и €300 упоминает в своем финансовом отчете американский бренд Guess, который тем не менее продолжает работу в РФ.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько отмечает, что одежда брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger продолжает быть популярной у российских покупателей. Однако, по ее мнению, при передаче бизнеса локальному менеджменту у компании вряд ли будут значительные ресурсы на масштабное развитие сети. Кроме того, девальвация рубля и осложнившаяся логистика неизбежно приведут к росту цен на товары, добавляет эксперт.

Алина Савицкая