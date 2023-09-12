Уральские пилоты осваивают землю

Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск со 167 человеками на борту, аварийно сел на пшеничное поле в Новосибирской области. Жесткое приземление обошлось без жертв, медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам. По предварительным данным, на подлете к Омску у авиалайнера отказала гидросистема, а запас топлива до новосибирского аэропорта, где длиннее полоса, они не рассчитали. Летчиков, сумевших посадить неисправный самолет, представители властей назвали героями. Соответствующих званий были удостоены пилоты той же компании, посадившие в августе 2019 года самолет на кукурузное поле в Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При посадке на пшеничном поле люди не пострадали, а самолет получил незначительные повреждения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ При посадке на пшеничном поле люди не пострадали, а самолет получил незначительные повреждения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инцидент, в причинах которого разбираются сразу несколько ведомств, произошел во вторник в 9:44 утра по местному времени. Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи—Омск (U6–1383), аварийно сел на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области, «вспахав» стойками шасси землю. На его борту находились 161 пассажир, включая 23 детей, и шесть членов экипажа. Обошлось без жертв.

Пассажиры покидали лайнер по четырем надувным аварийным трапам и отбегали на безопасное расстояние из-за возможного пожара. Многие поздравляли друг друга со вторым днем рождения. Возгорания удалось избежать, а само воздушное судно, по предварительным данным, получило незначительные повреждения.

По данным минздрава Новосибирской области, за медицинской помощью обратились пять человек. Два пассажира в результате жесткого приземления получили ушибы. Столько же пожаловались на высокое давление, еще один — на приступ бронхиальной астмы.

Пассажиров автобусами доставили в дом культуры в селе Убинское, где для них был открыт пункт временного размещения. С теми, кто находился в состоянии шока, работали психологи. Для детей работники ДК организовали просмотр мультфильмов. По словам пассажиров, осознание того, что с ними могло произойти, пришло уже позже. Свое спасение они считают настоящим чудом. «Благодаря экипажу мы остались живы. Экипаж, вам большая благодарность от всех нас за ваш профессионализм, за то, что вы не растерялись в сложной ситуации»,— сказала одна из спасшихся.

Во второй половине дня власти организовали отъезд домой пассажиров. Основная часть отправилась электричкой. Уже стоя в тамбуре направляющегося в Омск поезда пассажир Airbus A320 Сергей Хвостовцев сказал: «Авиаторы проявили высший пилотаж. Все, как один, держались очень героически».

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

В управлении полагают, что аварийная посадка произошла «по технической причине». По данным расшифровки переговоров летчиков с наземными службами, у самолета отказала гидросистема. «Принимаем решение (следовать.— “Ъ”) на Новосибирск»,— доложил один из пилотов и запросил у диспетчера метеоусловия аэропорта Толмачево. По данным экипажа, в баках находилось около 900 кг топлива.

«С авиалайнера в воздухе поступил сигнал тревоги, затем он пропал с радаров. По сведениям транспортной прокуратуры, у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, появились опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение посадку делать в Новосибирске, где длиннее полоса. По расчетам топлива должно было хватить. Однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома (ему оставалось пролететь180 км.— “Ъ”)»,— сообщалось в официальном Telegram-канале правительства Омской области.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. В Росавиации рассказали, что ведомство сформировало комиссию по расследованию причин и обстоятельств инцидента, которая уже направлена в Новосибирскую область. По данным источников “Ъ”, участники расследования намерены допросить сотрудников омского аэропорта. В самом аэропорту заявили, «что решение о том или ином действии принимает исключительно экипаж самолета». «Почему командир воздушного судна принял такое решение (лететь в Новосибирск.— “Ъ”), мы не знаем,— сказали в аэропорту, отметив, что сам он работал в штатном режиме.— У нас никаких туманов, сильного ветра бокового не было».

Глава Омской области Виталий Хоценко назвал летчиков «Уральских авиалиний» героями, которые «смогли посадить самолет прямо в поле».

О случившемся было объявлено на заседании Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Известие о благополучном исходе инцидента участника форума встретили аплодисментами.

О 32-летнем командире экипажа Сергее Белове известно, что он пилот в третьем поколении. Его дед был военным штурманом в авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16, отец работал в гражданской авиации, летал на самолетах Як-40, Ту-134 и Ту-154. «Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи»,— написал в своей анкете Белов-младший.

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов объяснил причину инцидента тем, что при заходе на посадку в Омске у самолета отказала одна из гидросистем.

Это, считает он, могло спровоцировать отклонение в работе спойлеров (тормозные щитки.— “Ъ”) и закрылков, что, в свою очередь, увеличило бы посадочную дистанцию. Командир корабля принял решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск, поскольку там длина взлетной полосы достигает 3 км, что на 500 м больше, чем в Омске. Однако из-за сильного ветра, низкого эшелона, выпущенных створок шасси, которые невозможно было убрать, увеличился расход топлива, которого уже могло не хватить на посадку в Новосибирске. Поэтому было принято решение посадить самолет в поле — на площадку, подобранную с воздуха.

«Думаю, правильное решение было принято. Посадка на шасси, очень аккуратная, мягкая, без перегрузок. Нужно, чтобы колеса не увязли, переднюю ногу держать по максимуму в подвешенном состоянии и плавно опустить. Капитан посчитал так, и я с ним соглашусь»,— отметил Сергей Скуратов.

По его словам, авиакомпания намерена эвакуировать и восстановить самолет. Особым достижением господин Скуратов назвал то, что никто в результате инцидента не пострадал. Тем не менее пассажирам выплатят по 100 тыс. руб. в качестве «компенсации за испуг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Скуратов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Скуратов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сергей Скуратов добавил, что говорить о представлении экипажа лайнера к государственным наградам пока рано. Несмотря на то что «летчики молодцы», их действиям должны будут дать оценку сотрудники Международного авиационного комитета (МАК), СКР и прокуратуры.

До конца расследования экипаж воздушного судна будет отстранен от работы.

Также ведомствам предстоит оценить техническую исправность самолета. Впрочем, глава «Уральских авиалиний» заявил, что не сомневается ни в качестве подготовки пилотов, ни в состоянии их самолетов.

По данным из открытых источников, самолет сошел с конвейера авиазавода в Тулузе в 2004 году. В эксплуатации он находится 19 лет 5 месяцев. «Уральские авиалинии» получили его в лизинг в 2013 году. Airbus имел сертификат летной годности до конца 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналистам на брифинге показали экипаж самолета

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Журналистам на брифинге показали экипаж самолета

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, что в августе 2019 года самолет этого же авиаперевозчика Аirbus А321 совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье после попадания в двигатели лайнера стаи птиц. С ними самолет столкнулся через несколько секунд после взлета с подмосковного аэродрома Жуковский в Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, за помощью к медикам обратились 75 человек, жертв удалось избежать.

Президент России Владимир Путин присвоил командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России, а остальные члены экипажа были награждены им орденами Мужества.

Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузное поле в 2019 году, заявил, что испытывает гордость за коллег. «Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем»,— написал он на своей странице в «ВКонтакте».

Итоги технического расследования ЧП в Жуковском МАК давно завершил, но до сих пор не обнародовал.

Константин Воронов, Новосибирск; Илья Смирнов, Екатеринбург