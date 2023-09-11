Зеленский о контрнаступлении Украины: cчастливого конца не будет из-за потерь

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что контрнаступление —это не фильм со счастливым концом. Он отметил, что Украина уже «потеряла много людей» и «счастливого конца не будет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Все мы хотим добиться успеха и получить счастливый конец. Во-первых, это не фильм на полтора часа, речь о контрнаступлении. Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать»,— подчеркнул господин Зеленский.

В июне президент Украины говорил, что военные в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление, но он описывал ситуацию как «в целом позитивную». К концу августа он признал, что контрнаступление идет сложно. 5 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что Украина за три месяца не достигла никаких целей контрнаступления.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер