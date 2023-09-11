Путин продлил запрет на покупку газа у СП с OMV и Wintershall выше установленной цены

Президент Владимир Путин продлил действие указа, который запрещает «Газпрому» (MOEX: GAZP) покупать газ и услуги у совместных предприятий с австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea по цене выше той, что установило правительство. Действие запрета продлено до 1 октября 2024 года.

Документ опубликован на портале правовой информации. Официально этот указ называется «О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Его приняли 22 декабря 2022 года. Он действовал до 1 октября 2023 года.

Указ вводил норму задним числом — с 1 марта 2022 года. Запрет касался газа, а также конденсата ачимовских отложений Уренгойского НГКМ, газа Южно-русского месторождения и услуг по добыче газа и конденсата на ачиме Уренгоя. При этом меры, установленные указом, не распространяются на обязательства по сделкам на торгах.

Недропользователь Южно-Русского месторождения — ОАО «Севернефтегазпром» (40% прибыли «Газпрому», 35% — Wintershall Dea и 25% — OMV, а также трейдерам АО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент»).

Оператор разработки блока 1A Уренгойского месторождения — «Ачимгаз» (паритетное совместное предприятие Wintershall Dea и ООО «Газпром добыча Уренгой»). «Ачимгаз» — генподрядчик участков 4А и 5А ачима Уренгоя (оператор ООО «Ачим девелопмент»; 74,99% у «Газпрома» и 25,01% у Wintershall Dea).

Анастасия Ларина