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Блинкен заявил об окончании сформировавшегося после холодной войны миропорядка

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сложившийся после окончания холодной войны миропорядок закончился. По его словам, десятилетия относительной геополитической стабильности уступили место нарастающему противостоянию с авторитарными силами, к которым госсекретарь отнес Россию и Китай.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Фото: Пресс-служба МИД России

Энтони Блинкен

Фото: Пресс-служба МИД России

«То, что мы переживаем сейчас,— больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это его конец, который не произошел в одночасье»,— сказал господин Блинкен, выступая с лекцией в Университете Джонса Хопкинса (цитата по трансляции выступления на C-SPAN).

Решение России ввести войска на Украину госсекретарь назвал самой актуальной угрозой для миропорядка, заложенного в Устав ООН. Наиболее серьезной долгосрочной угрозой для миропорядка политик назвал Китай, у которого, по его словам, есть военные, дипломатические и экономические возможности изменить геополитическое устройство мира. В сотрудничестве России и КНР он увидел попытку властей этих стран показать миру безопасность автократий.

Эрдни Кагалтынов

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