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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:59

Путин на ВЭФ-2023 о курсе рубля, уехавших, капиталах и граблях. Главное

12 сентября президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума. Основные тезисы — в подборке «Ъ».

Об экономике

  • Никакой деприватизации, которой опасается бизнес, не будет.
  • С курсом рубля нет непреодолимых проблем и сложностей, на него влияют управляемые факторы. Резких движений в решении вопросов с ним никто делать не будет.
  • Рост ключевой ставки снижает инфляцию, хоть и сдерживает экономику.
  • Необходимо договориться с бизнесом, чтобы они поняли, что в России работать надежнее. Бизнесменам не стоит наступать на одни и те же грабли, распределяя капитал за рубежом.
  • Глобальная экономика продолжает меняться в первую очередь из-за того, что Запад разрушает систему финансовых отношений. Однако ситуация в мировой экономике простимулировала работу властей РФ на дальневосточном направлении.
  • Россия заработала уже в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов.
  • Правительство пока не видит необходимости поднимать в РФ налоги.

О международной политике

  • Если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть отменят указ Владимира Зеленского об их запрете.
  • Россия не может прекратить боевые действия, пока Украина ведет контрнаступление.
  • Британские спецслужбы, которые провоцируют Россию на удар по украинским атомным объектам, «не чувствуют краев и могут довести до серьезных последствий».
  • Россия и Китай не создают военных союзов, а дружат в интересах своих народов. Есть подвижки в переговорах с КНР в области широкофюзеляжных самолетов.
  • Власти Армении, по существу, признали суверенитет Азербайджана над Карабахом.
  • У России никаких проблем с Арменией нет. Вряд ли в отношениях Армении и США случился какой-то разворот.

Об уехавших

  • Тенденция с «возвращенцами» в страну хорошая, «движуха пошла и Россия сосредотачивается».
  • По разным подсчетам, из страны выехали 160-170 деятелей культуры, не согласных с позицией российских властей. Пусть лучше они за рубежом работают, чем здесь «капают на мозги» и продвигают нетрадиционные ценности.
  • От уехавших из России на Западе требуют критиковать страну и что-то «изобличать». Однако никто не закрывал им дорогу назад.
  • Непонятно, зачем экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс прячется в Израиле. Он «удрал», а в «Роснано» сейчас идут сложные процессы, там большая финансовая дыра. «Он в Израиле даже перешел на нелегальное положение, на фига ему это нужно, я не знаю».
  • Заявления сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа связаны с его стремлением сохранить свой бизнес и активы за границей. Пусть ему хорошо живется в Израиле, но люди в целом должны быть благодарны своей стране.

О развитии Дальнего Востока

  • Исследование недр на Дальнем Востоке, изученных всего на 35%, следует включить в программу геологоразведки для кратного роста добывающих отраслей, в том числе по дефицитному сырью.
  • В ДФО будет организован ежегодный турнир по киберспорту, первые соревнования пройдут уже в конце года.
  • Возможно подписание до конца 2023 года документов, необходимых для начала строительства объектов в рамках III этапа развития Восточного полигона.

О жилье

  • Программу дальневосточной ипотеки под 2% нужно расширить на работников предприятий ОПК на Дальнем Востоке, а ее верхнюю планку — поднять с 6 млн до 9 млн руб.
  • Нельзя резко делать обязательным страхование жилья, государство должно какое-то время продолжить брать расходы на себя.
  • На рынке ипотечного кредитования есть риски перегрева, власти их видят и купируют.

О газопроводах

  • Газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин—Хабаровск—Владивосток следует связать в единую систему.
  • Производство СПГ в Арктической зоне России к 2030 году должно увеличиться втрое, до 64 млн тонн в год.

Об автомагистралях

  • Модернизация БАМа и Транссибирской магистрали будет продолжена, нужно наращивать темпы, в том числе за счет механизмов концессии и привлечения частного капитала.
  • Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана, будет сформирован единый транспортный коридор.

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