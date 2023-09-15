Ключевая ставка продолжает движение

ЦБ повысил ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Решение принято на фоне высокого инфляционного давления, вызванного в том числе переносом в цены курса рубля. Теперь ЦБ ожидает по итогам года увеличения потребительских цен на 6–7%. После роста экономики на фоне высокого внутреннего спроса регулятор в дальнейшем рассчитывает на его замедление в связи с ограниченностью предложения. В 2023 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП на 1,5–2,5%, в 2024-м — 0,5–1,5% (вместо 0,5–2,5% ранее). Сигнал относительно дальнейших действий по ключевой ставке Банк России дал достаточно жесткий.

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Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, как и ожидали аналитики, принял решение вновь повысить ставку — на этот раз шагом в 100 базисных пунктов, с 12% до 13% годовых. Напомним, ранее ставка была повышена на внеочередном заседании 15 августа сразу на 350 базисных пунктов.

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики регулятор объяснил тем, что инфляционное давление остается высоким, в том числе в силу переноса в цены ослабления рубля.

Снижение курса национальной валюты ЦБ связывает с повышенным спросом на импорт при росте внутреннего потребления, опережающего возможности расширения выпуска продукции. К 11 сентября годовая инфляция ускорилась до 5,5% (после 5,2% в августе и 4,3% в июле). При этом, отмечает ЦБ, рост инфляционного давления проявляется «по все более широкому кругу товаров и услуг».

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Значимым риском, по мнению регулятора, является сохранение повышенных инфляционных ожиданий или их дальнейший рост. В такой ситуации кредитование будет продолжать расширяться (сейчас активность остается высокой в силу выдачи банков кредитов на ранее одобренных условиях), а склонность населения к сбережению, напротив, будет снижаться.

В результате ситуация опережения спроса над возможностями выпуска сохранится и усилит инфляционное давление. На этом фоне Банк России пересмотрел свой прогноз по инфляции: если ранее он ожидал, что по итогам года показатель составит 5–6,5%, то теперь речь идет о диапазоне 6–7%. Возвращение к целевым 4% по-прежнему ожидается в 2024 году.

По части экономической активности ЦБ отмечает рост по широкому кругу отраслей, однако из-за высокого внутреннего спроса усиливается «отклонение вверх от траектории сбалансированного роста», что способствует сохранению повышенного спроса на импорт.

Впрочем, с завершением фазы восстановления рост экономики в дальнейшем замедлится на фоне ограничений на стороне предложения, в частности, из-за дефицита свободных трудовых ресурсов при обновившей исторический минимум безработице (в июле — 3%) и невысокой географической и межотраслевой мобильности рабочей силы. Свои оценки динамики ВВП на этот год ЦБ сохранил, ожидая роста на 1,5–2,5%, однако снизил прогноз возможного роста в 2024 году, до 0,5–1,5% против 0,5–2,5%. На 2025 и 2026 годы прогноз остался прежним: 1–2% и 1,5–2,5% соответственно.

Как отмечает ЦБ, возвращение инфляции к 4% в 2024 году предполагает «продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий» — в связи с этим сигнал относительно последующих действий регулятор дал жесткий.

Так, Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях — следующее запланировано на 27 октября. Согласно прогнозу ЦБ, средняя ставка до конца года будет в диапазоне 13–13,6%.

Евгения Крючкова