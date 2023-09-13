Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Евросоюз снял санкции с четырех россиян

DW: ЕС снял санкции с бизнесменов Ахмедова, Шульгина и Березкина и погибшего Героя России

Евросоюз продлил до 15 марта 2024 года индивидуальные санкции против российских граждан и организаций за конфликт на Украине. Вместе с тем из санкционного списка были исключены четыре россиянина. Их имена не указаны в публикации Совета ЕС.

Deutsche Welle (DW; признана в РФ иностранным агентом) со ссылкой на чиновников в Брюсселе сообщает, что санкции не продлили в отношении главы группы ЕСН Григория Березкина, экс-главы Ozon Александра Шульгина, предпринимателя Фархада Ахмедова, а также полковника ВС РФ Георгия Шуваева, погибшего в ходе военной операции на Украине осенью 2022 года.

Сейчас в европейском списке почти 1800 физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств.

Вчера, 12 сентября, агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что Евросоюз не будет продлять санкции в отношении господ Березкина, Шульгина и Ахмедова. О том, что ЕС снимет санкции с господина Шульгина, стало известно 6 сентября. Соответствующее постановление вынес суд Евросоюза.

Господа Ахмедов и Березкин, как и господин Шульгин, попали под санкции ЕС 8 апреля 2022 года. Источники издания OilPrice в Брюсселе сообщили в августе 2023 года, что санкции с Фархада Ахмедова планируется снять, потому что решение ввести санкции против него основано на устаревшей информации: он продал акции «Нортгаза» в 2012 году, а с 2017 года больше не держит в своем портфеле акции российских компаний. Собеседники издания утверждали, что за исключение господина Березкина из черного списка выступали некоторые представители российской оппозиции, которые считают, что он не имеет тесных связей с Кремлем.

7 марта на YouTube была опубликована 35-минутная аудиозапись разговора двух мужчин, в котором они критикуют российское руководство за действия РФ на Украине. В описании на украинском языке утверждается, что собеседники на записи — это Фархад Ахмедов и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. После публикации записи господин Пригожин неоднократно публично заявлял о поддержке президента России Владимир Путина.

Георгий Шуваев был начальником ракетных войск и артиллерии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. По информации издания «Бел.ру», господин Шуваев участвовал в военной операции на Украине с самого ее начала 24 февраля. Он погиб 1 октября 2022 года. 14 декабря ему посмертно присвоили звание Героя России. При этом санкции в отношении господина Шуваева ЕС ввел 25 февраля 2023 года, когда уже было известно о его гибели, следует из журнала Евросоюза.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...