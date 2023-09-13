Евросоюз снял санкции с четырех россиян

Евросоюз продлил до 15 марта 2024 года индивидуальные санкции против российских граждан и организаций за конфликт на Украине. Вместе с тем из санкционного списка были исключены четыре россиянина. Их имена не указаны в публикации Совета ЕС.

Deutsche Welle (DW; признана в РФ иностранным агентом) со ссылкой на чиновников в Брюсселе сообщает, что санкции не продлили в отношении главы группы ЕСН Григория Березкина, экс-главы Ozon Александра Шульгина, предпринимателя Фархада Ахмедова, а также полковника ВС РФ Георгия Шуваева, погибшего в ходе военной операции на Украине осенью 2022 года.

Сейчас в европейском списке почти 1800 физических и юридических лиц. Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств.

Вчера, 12 сентября, агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что Евросоюз не будет продлять санкции в отношении господ Березкина, Шульгина и Ахмедова. О том, что ЕС снимет санкции с господина Шульгина, стало известно 6 сентября. Соответствующее постановление вынес суд Евросоюза.

Господа Ахмедов и Березкин, как и господин Шульгин, попали под санкции ЕС 8 апреля 2022 года. Источники издания OilPrice в Брюсселе сообщили в августе 2023 года, что санкции с Фархада Ахмедова планируется снять, потому что решение ввести санкции против него основано на устаревшей информации: он продал акции «Нортгаза» в 2012 году, а с 2017 года больше не держит в своем портфеле акции российских компаний. Собеседники издания утверждали, что за исключение господина Березкина из черного списка выступали некоторые представители российской оппозиции, которые считают, что он не имеет тесных связей с Кремлем.

7 марта на YouTube была опубликована 35-минутная аудиозапись разговора двух мужчин, в котором они критикуют российское руководство за действия РФ на Украине. В описании на украинском языке утверждается, что собеседники на записи — это Фархад Ахмедов и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. После публикации записи господин Пригожин неоднократно публично заявлял о поддержке президента России Владимир Путина.

Георгий Шуваев был начальником ракетных войск и артиллерии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. По информации издания «Бел.ру», господин Шуваев участвовал в военной операции на Украине с самого ее начала 24 февраля. Он погиб 1 октября 2022 года. 14 декабря ему посмертно присвоили звание Героя России. При этом санкции в отношении господина Шуваева ЕС ввел 25 февраля 2023 года, когда уже было известно о его гибели, следует из журнала Евросоюза.

Эрдни Кагалтынов