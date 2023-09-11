Сбербанк заработал за восемь месяцев 999 млрд рублей

Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за январь — август 2023 года составила 999 млрд руб. Такие цифры привел глава банка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, сейчас бизнес Сбербанка растет лучше последних прогнозов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности»,— сказал журналистам господин Греф.

По словам главы Сбербанка, кредитный портфель финорганизации вырос почти на 18% с начала года, розничный портфель за тот же период прибавил 18,2%, а портфель кредитов юрлицам вырос на 17,6%. «Рост портфеля кредитных карт ускорился до 5,6% за месяц — наш продукт со льготным периодом в 120 дней является лидером, доля на рынке уверенно приближается к 50%. Сильный рост кредитного портфеля был сбалансирован привлечением клиентских средств»,— добавил Герман Греф.

Основным драйвером роста оставалась ипотека, на долю которой пришлось 57% выдач в августе. Повышение ключевой ставки Банка России привело к усилению спроса на ипотечные кредиты. Портфель жилищных кредитов вырос на 4,3% за месяц (+19,8% с начала года), а его объем составил 9 трлн рублей, говорится в отчетности Сбербанка. Там также уточняется, что частные клиенты в августе взяли максимальный объем кредитов в «Сбере» за всю историю банка — на сумму 915 млрд руб.

Чистый процентный доход банка за 8 месяцев 2023 года вырос на 40,1% год к году — до 1,5 трлн руб. Рост доходов год к году обусловлен растущей динамикой бизнеса «Сбера» в 2023 году, а также эффектом низкой базы прошлого года. В августе чистый процентный доход вырос почти на 50% в годовом выражении и составил 209,4 млрд руб.

Александр Кислов