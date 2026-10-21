Трамп: США никого не передали России взамен на освобождение Хаббарда
Президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил Владимира Путина об освобождении осужденного в России американца Стивена Хаббарда. США взамен никого России не передавали, подчеркнул господин Трамп.
«Стивен возвращается домой и скоро будет со своей семьей. США из уважения к президенту Трампу не были обязаны ничего давать взамен — беспрецедентная ситуация для России. Никакого ''обмена'' для этого освобождения не требовалось»,— написал Дональд Трамп в Truth Social.
Президент США уточнил, что попросил Владимира Путина освободить Стивена Хаббарда во время их последнего телефонного разговора. Лидеры созванивались 9 октября. Кремль подтвердил, что Владимир Путин решил освободить американца из гуманитарных соображений.
Стивена Хаббарда задержали в апреле 2022 года в украинском городе Изюм в Харьковской области после того, как российская армия заняла город. В 2024 году его приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима по обвинению в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Утверждалось, что он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. На тот момент ему было 72 года. В Харьковскую область он переехал в 2014 году к гражданской жене.