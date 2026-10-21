Трамп: США никого не передали России взамен на освобождение Хаббарда

Стивена Хаббарда задержали в апреле 2022 года в украинском городе Изюм в Харьковской области после того, как российская армия заняла город. В 2024 году его приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима по обвинению в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Утверждалось, что он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. На тот момент ему было 72 года. В Харьковскую область он переехал в 2014 году к гражданской жене.