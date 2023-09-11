Экс-помощнику главы Россельхознадзора дали 12 лет колонии за педофилию и взятки

Савеловский райсуд Москвы приговорил бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова к 12 годам колонии строгого режима за педофилию и взятки. Суд также запретил ему занимать должности в госорганах в течение десяти лет и назначил штраф в размере 18,8 млн руб.

Суд посчитал Натарова виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 135 (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего 16 лет) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), передает прокуратура Москвы.

Суд установил, что Дмитрий Натаров брал взятки, занимая пост начальника отдела, а позже помощника руководителя. За десять лет он получил 9 млн руб., а также ему были оказаны «услуги имущественного характера» на 260 тыс. руб. За взятки Натаров помогал продвинуться по службе и покровительствовал сторонним компаниям.

Кроме того, с июля 2015 года по июль 2016-го Дмитрий Натаров общался с малолетней дочкой своих друзей, отправляя ей ссылки на порнографию. Позже, с 2016 года, Натаров, зная, что девочка не достигла 16 лет, целовал ее в губы и шею. Согласно материалам дела, экс-чиновник получил 6 млн руб. от ее отца, владельца крупной зерновой компании, за общее покровительство.

Дмитрия Натарова взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее у бывшего чиновника по решению Никулинского райсуда изъяли активы на 400 млн руб., в том числе конфисковали коллекцию шашек и сабель.

Подробнее — в публикации «Ъ» «У обвиняемого в разврате конфисковали и сабли, и евро».

Александра Горошилова