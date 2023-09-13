Шойгу утвердил перечень болезней, с которыми нельзя служить по контракту

Министр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми граждане РФ и других государств не могут поступить на службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Указ министра опубликован на портале правовой информации. Перечень состоит из 26 пунктов. В список вошли: ВИЧ, гепатит В, гепатит С, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет I типа, психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, острота зрения одного глаза 0,09 и ниже, последствия травм, умеренно ограничивающие движения в суставах, и другие.

Перечень был разработан в дополнение к закону, разрешающему судимым гражданам заключать контракт на военную службу в период мобилизации. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным и вступил в силу 24 июня 2023 года. Закон разрешает в период мобилизации и военного положения заключать контракты с ВС РФ гражданам, ранее признанным ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, если их заболевание не входит в перечень.

Александра Горошилова