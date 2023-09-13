МТК приведут в порядок

Минэкономики разработало порядок отнесения предприятий к малым технологическим компаниям (МТК). Претендовать на этот статус смогут организации с выручкой до 4 млрд руб., работающие по более чем 60 кодам экономической деятельности. Технологические компании, получившие финансовую поддержку от государства после 30 июня 2022 года, получат новый статус автоматически. Все МТК занесут в специальный реестр, что позволит государству сформировать для них адресные меры поддержки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, регламентирующий порядок отнесения технологических компаний к МТК. Документ (есть у «Ъ») разработан в соответствии с недавно принятым законом о развитии технологических компаний. Подать заявление на проведение экспертизы для отнесения к МТК смогут компании с выручкой до 4 млрд руб., работающие более чем по 60 видам экономической деятельности (ОКВЭД).

Документ определяет несколько видов МТК в зависимости от объема выручки, в том числе по основному виду экономической деятельности, за предшествующий календарный год: стартапы (технологические компании с объемом выручки не более 0,3 млрд руб.), ранние компании (от 0,3 млрд до 2 млрд руб.), зрелые компании (от 2 млрд до 4 млрд руб.).

Оценивать компании будут специальные центры экспертизы — Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций», АНО «Платформа национальной технологической инициативы». Они проверят инфраструктурную обеспеченность, наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности, опыт разработки продукции с применением инновационных технологий, уровень квалификации специалистов, наличие спроса на продукцию и конкурентного преимущества.

При этом по мере роста выручки компаний повышаются требования к научно-техническому потенциалу и наличию возможности для применения инновационных технологий.

Предполагается, что экспертиза будет проходить на платной основе.

В соответствии с проектом центры экспертизы будут проводить не реже одного раза в год мониторинг МТК, проверяя сведения об объеме выручки и основном виде деятельности таких компаний. Компании, получившие финансовую поддержку от государства после 30 июня 2022 года (организации из существующего Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности), признаются МТК автоматически.

Все МТК будут занесены в специальный реестр на базе ГИС «Экономика», сейчас он находится в разработке. Эта платформа объединит инвесторов и стартапы. Компании с «витрины стартапов» смогут претендовать на получение адресных мер господдержки, инвесторам портал поможет подобрать объект для вложения средств (см. «Ъ» от 21 июля).

Власти рассчитывают, что МТК будут драйвером в достижении технологического суверенитета.

Уже сейчас эти компании могут претендовать на льготную промышленную ипотеку под 3% и на льготный кредит на инвестиционное и оборотные цели (также под 3%) без дополнительной экспертизы на степень инновационности. «Рассматривается возможность введения специального налогового режима и особого режима закупок продукции таких компаний»,— сообщили «Ъ» в Минэкономики.

Венера Петрова