Лучший вратарь России — 2020/21 Голосуйте за кандидатов на приз имени Льва Яшина Ежегодная награда лучшему вратарю футбольного сезона вручается с 1960 года. Прошлым летом в условиях пандемии мы не смогли выбрать победителя, поэтому в этом году конкурс проводится сразу за два сезона 2019/2020 и 2020/2021. Первый этап — электронное голосование болельщиков. Кого вы считаете лучшим в Российской премьер-лиге?















Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина — ежегодная награда лучшему голкиперу футбольного сезона в СССР, а затем и в России. Учреждена в 1960 году после того, как сборная Советского Союза завоевала «золото» на первом чемпионате Европы по футболу.

Советская команда обыграла соперников из Югославии в дополнительное время со счетом 2:1. Это лучший результат на первенствах Европы как СССР, так и России. В первый раз приз вручили вратарю московского «Динамо» и сборной Льву Яшину. В его честь и была названа премия. Голкипер получал награду еще два раза — в 1963 и 1966 году.

Первоначально конкурс проводился журналом «Огонек», который с 2009 года входил в структуру издательского дома «Коммерсантъ». Теперь “Ъ” вручает приз напрямую.

Кандидатов и победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» при участии читателей и футбольных специалистов. Прежде всего мы ориентируемся на итоги голосования болельщиков.

Всего награду вручали 57 раз, из них в СССР — 31, в России — 26. Долгое время рекордсменом по количеству наград был вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев. Лучшим голкипером страны его признавали шесть раз (1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988).

В 2013 году его рекорд побил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший свою седьмую награду. Сейчас у него 10 побед в конкурсе (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018).

По три раза приз присуждался Льву Яшину («Динамо», Москва), Евгению Рудакову («Динамо», Киев), Станиславу Черчесову («Спартак», Москва), Сергею Овчинникову («Локомотив», Москва), Вячеславу Малафееву («Зенит», Санкт-Петербург).

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме — единственный обладатель премии, родившийся за пределами постсоветского пространства (гражданин Бразилии, с 2015 года — России).

Рекордсмены по числу наград — голкиперы московского «Спартака». Вратари этой команды признавались лучшими 13 раз: Ринат Дасаев (6), Александр Станислав Черчесов (3), Александр Прохоров (2), Александр Филимонов (1) и Артем Ребров (1).

На втором месте — вратари московского ЦСКА, у которых 12 наград: 10 у Игоря Акинфеева, еще по одной у советских футболистов Юрия Пшеничникова и Владимира Астаповского.

Замыкают тройку лидеров голкиперы московского «Локомотива» — 7 наград: Сергей Овчинников (3), Руслан Нигматуллин (2), Владимир Маслаченко (1), Маринато Гильерме (1).

Лауреатами награды также становились вратари «Динамо» (Тбилиси), «Торпедо» (Москва), «Шахтер» (Донецк), «Ротор» (Волгоград) и «Ростов» (Ростов-на-Дону). Премию не вручали в 1978 и 1999 годах, так как редколлегия «не нашла достойного кандидата». В 2021 году призом имени Льва Яшина наградят сразу по итогам двух сезонов — 2019/20 и 2020/21. В прошлом году конкурсу помешали ограничения из-за коронавируса.