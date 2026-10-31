Рубио сообщил о предложении Турции по судоходству в Черном море

Господин Рубио отметил, что риски при поставках по Черному морю ставят под угрозу не только энергетический сектор, но и продовольственный. «Интерес к участию (в установлении перемирия в Черном море.— “Ъ”) увеличился. Мы рассматривает предложения, которые, например, нам направили... около недели назад из Турции... Оно не закончит войну, но разрешит ее конкретный аспект»,— сказал госсекретарь США.