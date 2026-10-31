Рубио сообщил о предложении Турции по судоходству в Черном море
В международном сообществе растет интерес к участию в качестве гаранта или посредника при установлении перемирия в Черном море. Об этом на пресс-конференции в Атланте сообщил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, около недели назад Турция передала США идеи по обеспечению поставок зерна в Черном море.
Господин Рубио отметил, что риски при поставках по Черному морю ставят под угрозу не только энергетический сектор, но и продовольственный. «Интерес к участию (в установлении перемирия в Черном море.— “Ъ”) увеличился. Мы рассматривает предложения, которые, например, нам направили... около недели назад из Турции... Оно не закончит войну, но разрешит ее конкретный аспект»,— сказал госсекретарь США.
С июля в Черном море участились случаи атак на суда и инфраструктуру, обеспечивающую экспорт нефти и зерна. 28 октября еще одно торговое судно атаковали три БПЛА вблизи Болгарии. Кремль настаивал, что безопасное судоходство оказалось под угрозой из-за атак Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал руководство Украины предпринять шаги для обеспечения безопасности в Черном море.