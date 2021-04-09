Сафонов Матвей, «Краснодар»

Родился 25 февраля 1999 года в Ставрополе. Воспитанник футбольного клуба «Краснодар».

В премьер-лиге впервые выступил в августе 2017 года в матче против пермского «Амкара», заменив в составе травмированного Андрея Синицына. Во второй половине сезона-2018/19 стал основным вратарем команды. С 2017 года выступал за сборную России среди игроков до 19 лет.

9 октября 2020 года был впервые вызван в основную сборную для подготовки к матчам с командами Турции и Венгрии в рамках Лиги наций УЕФА. Признан лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги сезона-2019/20.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €15 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».