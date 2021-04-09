Баклов Олег, «Урал»

Родился 20 октября в Табошаре (Таджикистан). С 2011 по 2017 год выступал за клуб третьего дивизиона «Сызрань-2003». В 2013 году в рамках аренды играл за молодежную команду «Крыльев Советов», с 2018 года — за молодежную команду «Урала».

Впервые выступил в чемпионате России за основной состав «Урала» в 2019 году в матче против «Спартака». Всего сыграл 90 матчей, в которых пропустил 98 мячей. Провел 41 «сухой» матч, большая часть которых приходится на третий дивизион.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €300 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».