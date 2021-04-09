Лунев Андрей, «Зенит»

Родился 13 ноября 1991 года в Москве. Занимался в футбольной школе молодежи «Торпедо». В 2009 году начал выступать за первую команду «Торпедо» на любительском первенстве России (ЛФК, зона «Москва»). В 2010 году сыграл 7 матчей за «Торпедо» во втором дивизионе, а также 2 матча Кубка России. Сезон 2011/12 провел в ФК «Истра», куда был отправлен в аренду. В 2013 году был арендован ФК «Калуга». Осенью 2014 года стал свободным агентом.

До 2016 года выступал за раменский «Сатурн» и ФК «Уфа». В составе последнего дебютировал в премьер-лиге 11 сентября 2016 года в матче против «Локомотива».

В декабре 2016 года на 4,5 года заключил контракт с ФК «Зенит». Стал основным вратарем команды. В 2017 году вошел в расширенный состав сборной России. Дебютировал в товарищеском матче с Ираном 10 октября 2017 года. Попал в итоговую заявку на домашний чемпионат мира 2018 года, но весь турнир провел в запасе. Отыграл первый матч сборной России в Лиге наций против Турции со счетом 2:1.

В 2018 году вошел в Клуб Леонида Иванова — сообщество вратарей «Зенита», отстоявших на ноль не менее 25 матчей различных первенств. К апрелю 2021 года на счету Лунева было 45 таких игр. 1 октября 2018 года, тренер Станислав Черчесов объявил Лунева основным вратарем сборной России вместо завершившего карьеру Игоря Акинфеева.

Чемпион России 2018/19 и 2019/20, обладатель Кубка России 2019/20, бронзовый призер чемпионата России 2016/17.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €5 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».