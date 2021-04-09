Городов Евгений, «Краснодар»

Родился 13 декабря 1985 года в Барнауле. Воспитанник барнаульского «Динамо», за которое он выступал с 2003 по 2005 год. В 2006–2010 годах числился футболистом «Томи», однако большую часть времени провел в аренде в «Динамо» (Барнаул), «Чите» и «Шиннике».

В 2011–2013 годах выступал за «Краснодар». С 2013 по 2020 год играл за «Ахмат». С 2020 года — снова в «Краснодаре», дебютировал в Лиге чемпионов в матче против «Севильи». Всего за карьеру сыграл 261 матч, в которых пропустил 301 гол. Провел 80 «сухих» матчей.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €450 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».