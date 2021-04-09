Левашов Михаил, «Арсенал»

Родился 4 октября 1991 года в Богородицке, Тульская область. До 13 лет выступал в первенстве Тульской области среди юношей, далее занимался в новомосковской футбольной школе «Дон» под руководством тренера Геннадия Владимировича Кузнецова.

Много лет играл на любительском уровне. Выступал за команды: «Центр-Р» (дубль ФК «Краснодар-2000»), новомосковский «Дон» (зона «Черноземье» первенства России, ЛФК), дубль нижегородской «Волги». Параллельно тренировкам и играм работал промышленным альпинистам.

В 2010 году был заявлен в главную команду футбольного клуба «Волга», но оставался в запасе и на поле не выходил. В 2011 и 2012 годах играл за любительский футбольный клуб «Шахтер», Пешелань. В 2012 году перешел в основной состав тульского «Арсенала». В 2016 году планировал бросить профессиональный футбол и стать школьным учителем физкультуры. В сентябре того же года дебютировал в премьер-лиге в гостевом матче против томской «Томи».

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €700 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».