Довбня Александр, «Торпедо»

Родился 10 апреля 1987 года в Москве. Играл за молодежные клубы «Комета», «Нефтяник», а также за любительские «Знамя Труда» и «Росич».

В 2007–2008 годах выступал за финский клуб «Хака», с которым стал серебряным призером чемпионата страны. В 2011 году играл за «Подолье», с 2012 по 2013 год выступал за «Торпедо». С 2013 по 2015-й — за «Луч-Энергия», в 2016–2018 годах — за «СКА-Хабаровск». В 2018–2020 годах был игроком «Оренбурга». В 2020 году поиграл за «Ротор», с 2021-го — снова в «Торпедо».

Всего за карьеру провел 219 матчей, в которых пропустил 272 гола. Провел 70 «сухих» матчей, большую часть из которых в первом дивизионе и чемпионате Финляндии.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €350 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».