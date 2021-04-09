Заболотный Николай, «Сочи»

Родился 16 апреля 1990 года в Санкт-Петербурге. Начал заниматься футболом в 7 лет. Окончил футбольные школы «Смена», «Зенит» и «Академика». С 2005 года выступал за ФК «Трудовые резервы» (Москва).

С 2007 по 2009 год провел 50 игр за дублирующий и молодежный состав «Зенита». В 2009 году стал победителем молодежного первенства. В 2010 году перешел в молодежный «Спартак» (Москва), за который провел 24 игры. С 2010 года в течение трех лет был основным вратарем молодежной сборной России.

Дебютировал в премьер-лиге 2 апреля 2011 года, заменив заболевшего Андрея Диканя в матче между «Спартаком» (Москва) и «Кубанью» (Краснодар). В июле 2012-го перешел по аренде в ФК «Ростов», где сыграл только две игры. В 2013 году выступал в составе фарм-клуба «Спартак-2». В январе 2014-го подписал контракт с «Уралом» на два с половиной года. В январе 2018-го перешел в ФК «Ротор», за который провел 13 матчей. В июле того же года подписал контракт с ФК «Сочи». В 2019 году договор был продлен до июня 2022 года.

Победитель молодежного первенства России 2009 года («Зенит»), 2010 года («Спартак»), серебряный призер чемпионата России-2011/12, участник молодежного чемпионата Европы 2013, финалист Кубка России 2016/17 («Урал»).

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €600 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».