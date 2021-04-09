Рыжиков Сергей, «Тамбов»

Родился 19 сентября 1980 года в Щебекино Белгородской области. Увлекся футболом в ДЮСШ родного города.

Профессиональную карьеру начал в 1999 году в белгородском «Салюте-ЮКОС». В 2002 году прошел просмотр в подмосковном «Сатурне», после чего три года играл за дубль клуба, был его капитаном. Первый матч в российском высшем дивизионе провел 3 июля 2004 года против «Амкара». Всего в основе играл три матча в чемпионате и один в Кубке России.

С 2005 по 2008 годы выступал в составе московского «Локомотива», махачкалинского «Анжи». Перед сезоном 2008 года перешел в казанский «Рубин», где с первых матчей стал основным голкипером. Покинул клуб по окончании сезона 2017/18. В августе 2018 года подписал двухлетний контракт с клубом «Крылья Советов». В 2020 году в качестве свободного агента перешел в «Тамбов». В марте 2021 года на фоне тяжелой финансовой ситуации в клубе покинул его ряды, завершив карьеру.

С 2014 года постоянно вызывался в национальную сборную. В марте 2013 года вошел в Клуб Льва Яшина, сохранив перед этим свои ворота в неприкосновенности в 100 играх за российские клубы.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока по состоянию на декабрь 2020 года составляла €50 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».