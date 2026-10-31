Россия на СМИДе G20 назвала санкции и аресты активов подрывом мировой торговли
Россия на совете министров иностранных дел G20 назвала подрывом международной торговли санкции и аресты активов. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ после завершения СМИДа, в котором принял участие глава министерства Сергей Лавров.
«Дали комплексные оценки деструктивным действиям по подрыву международной торговли, включая перехваты торгового флота, санкции, арест активов и другие нечистоплотные методы»,— отмечается в заявлении.
На СМИДе Сергей Лавров изложил подход руководства России к факторам глобальной напряженности в областях энергетической и продовольственной безопасности, стабильного функционирования цепочек поставок и судоходства. Российская делегация подтвердила готовность страны оставаться надежным торговым партнером, поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для нуждающихся стран.
Совещание министров иностранных дел G20 проходило 30–31 октября в Атланте (штат Джорджия, США). Сергей Лавров провел краткие беседы с госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.