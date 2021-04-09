Годзюр Ярослав, «Урал»

Родился 6 марта 1985 года в Ивано-Франковске (Украина). С 2001 по 2008 год выступал за дублирующие составы украинских клубов «Черногора», «Газовик-Скала» и «Динамо», а также российского «Крылья Советов».

С 2008 по 2017 год являлся вратарем «Терека». С 2017 года — вратарь «Урала». Всего за карьеру сыграл 210 матчей, в которых пропустил 277 голов. Провел 56 «сухих» матчей.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €200 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».