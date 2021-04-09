Лещук Игорь, «Динамо»

Родился 20 февраля 1996 года в Москве. Воспитанник московского футбола — обучался в футбольной академии «Динамо» им. Л. И. Яшина. В 2012 году стал выступать за резервный состав ФК «Динамо», провел более 70 матчей за «бело-голубых» в молодежном первенстве России. В 2015 году в составе студенческой национальной сборной занял девятое место на Универсиаде. В сезоне 2016/17 сыграл 11 матчей в первенстве ПФЛ за команду «Динамо-2».

10 мая 2017 года дебютировал в основном составе клуба в матче 36-го тура ПФЛ против саратовского «Сокола». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу «Динамо». В том же году отыграл один матч в молодежной сборной против Армении, где Россия победила со счетом 2:1. 10 августа 2019 года дебютировал в российской премьер-лиге в домашнем матче пятого тура против петербургского «Зенита». Заменил на поле получившего травму основного вратаря «Динамо» Антона Шунина. Несколько раз был признан лучшим игроком команды за месяц.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €500 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».