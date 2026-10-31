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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Мир

Правительство поддержало упрощенный заход кораблей РФ в порты Камеруна и Конго

Правительство России одобрило проекты соглашений об упрощенном заходе кораблей военно-морского флота РФ в порты Камеруна и Конго. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Соглашения, предусматривающие упрощенный заход кораблей в порты, российское правительство планирует заключить с правительствами Конго и Камеруна. Корабли этих стран также смогут заходить в порты РФ в упрощенном порядке. В распоряжении отмечается, что перед заходом в порт корабль должен сообщить об этом местным властям не менее чем за 15 рабочих дней до предполагаемого прибытия.
Минобороны России и Министерству иностранных дел поручено провести переговоры с двумя республиками и после достижения договоренностей подписать соглашения от имени российского правительства.