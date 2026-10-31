Правительство поддержало упрощенный заход кораблей РФ в порты Камеруна и Конго

Соглашения, предусматривающие упрощенный заход кораблей в порты, российское правительство планирует заключить с правительствами Конго и Камеруна. Корабли этих стран также смогут заходить в порты РФ в упрощенном порядке. В распоряжении отмечается, что перед заходом в порт корабль должен сообщить об этом местным властям не менее чем за 15 рабочих дней до предполагаемого прибытия.