В лесу Брянской области мужчина подорвался на взрывном устройстве
Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в лесу рядом с деревней Бабинка Брянской области. О гибели мужчины сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.
«По предварительной информации, он подорвался на взрывном устройстве, которое было сброшено украинскими террористами. Глубокие соболезнования родным и близким»,— написал господин Ковальчук.
Губернатор призвал местных жителей не ходить в лес, прилегающий к зоне боевых действий. Он напомнил, что приближаться к предметам, похожим на боеприпасы или мины, может быть опасно для жизни.