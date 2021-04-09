Чагров Никита, временно без клуба

Родился 24 апреля 1995 года в Москве. В октябре 2011 года подписал контракт с московским «Торпедо» из ФНЛ. Был третьим вратарем, за два сезона не провел ни одного матча. В сезонах 2013/14 и 2014/15 сыграл 20 матчей за молодежный состав «Ростова». В сезоне-2015/16 из-за травмы не играл. Перед сезоном-2016/17 перешел в клуб «Чайка» (Песчанокопское).

Летом 2017 года перешел в клуб-новичок ФНЛ «Авангард» (Курск). Финалист Кубка России-2018 (на поле не выходил). В январе 2020 года подписал контракт на два с половиной года с «Тамбовом». В начале 2021 года игрока исключили из заявки на сезон в последний день зимнего трансферного окна. В чемпионате России дебютировал 26 сентября 2020 года в домашнем матче против «Спартака» (0:2).

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €350 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».