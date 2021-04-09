Кержаков Михаил, «Зенит»

Родился 28 января 1987 года в Кингисеппе, Ленинградская область. Младший брат нападающего Александра Кержакова. В 7 лет начал заниматься в футбольной секции Василия Бутакова, продолжил тренировки в футбольной школе «Зенит».

Летом 2004 года был взят в дубль «Зенита», где стал основным вратарем. В том же году поступил в Академию физической культуры им. Лесгафта, но после перешел в РГПУ им. Герцена, где получил специальность «педагог детей дошкольного возраста».

В 2006 году вошел в состав молодежной сборной России. В 2008-м был арендован ульяновским ФК «Волга», но следующий сезон провел в клубе «Волгарь-Газпром». В 2010 году был арендован владикавказской «Аланией», 25 апреля того же года дебютировал в премьер-лиге в матче против «Ростова».

С декабря 2010 года последовательно выступал за ФК «Волга» и ФК «Анжи». В июне 2015-го подписал четырехлетний контракт с «Зенитом». В феврале 2017 года был арендован ФК «Оренбург» до конца сезона, после окончания срока аренды вернулся обратно.

Чемпион России 2018/19 и 2019/20, бронзовый призер — 2015/16, обладатель Кубка России 2015/16 и 2019/20, а также Суперкубка России в 2015, 2016 и 2020 годах.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €1,5 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».