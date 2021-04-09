Чернов Алексей, «Уфа»

Родился 3 июня 1998 года в Козельске Калужской области. Воспитанник ФК «Калуга». В составе основной команды сыграл два полных сезона, в которых выступил в 30 матчах и пропустил 38 мячей. Дебютировал в первенстве ПФЛ в октябре 2015 года в матче против брянского «Динамо».

В сезоне-2016/17 был признан болельщиками команды лучшим игроком года. В июле 2017 года стал футболистом клуба РФПЛ «Уфа», с которым подписал долгосрочный контракт. 13 июля 2019 года дебютировал в чемпионате России за основную команду «Уфы» в гостевом матче первого тура против «Урала» (2:3).

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €300 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».