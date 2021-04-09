Чондрич Йосип, «Ротор»

Родился 27 августа 1993 года в Загребе (Хорватия). Начал свою карьеру в составе молодежного клуба «Рудеш» в 2004 году. В 2012-м был заявлен за основной состав ФК ХАШК, однако не провел в его составе ни одного официального матча. В 2013 году перешел в «Загреб», а в 2014 году на правах свободного агента — в футбольный клуб «Трешневка». В них он также не провел ни одного матча.

Летом 2014 года вернулся в «Загреб», откуда был отправлен в аренду в состав ФК «Бистра», в его составе провел 21 матч. После возвращения из аренды провел 19 матчей за «Загреб». В 2017 году перешел в состав ФК «Рудеш», где провел 25 матчей. С 23 июля 2018 года по 28 августа 2020 года выступал за футбольный клуб «Истра 1961», где провел 62 матча. В 2020 году перешел в состав дебютанта РПЛ сезона-2020/21 ФК «Ротор» из Волгограда за €122 тыс.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €500 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2020/21».